토스뱅크, 자동환전 '외화 저금통' 출시

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매일 달러 적립 서비스

수수료 면제·이벤트 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스뱅크가 소액 자동환전을 통해 달러를 적립할 수 있는 서비스를 선보이며 외화 자산관리 기능을 확대하고 고객 편의성 강화에 나섰다.

토스뱅크는 31일 매일 일정 금액을 자동으로 환전해 달러로 적립하는 '외화 저금통'을 출시했다고 밝혔다. 해당 상품은 하루 1만원부터 설정한 금액이 자동이체를 통해 원화에서 달러로 환전돼 쌓이는 구조로, 복잡한 환전 절차 없이 외화를 꾸준히 모을 수 있도록 설계됐다.

[사진=토스뱅크]

자동이체 금액은 1만원부터 300만원까지 설정할 수 있으며, 고객은 자동이체 외에도 필요 시 직접 금액을 추가하는 '채우기'와 달러를 인출하는 '꺼내기' 기능을 자유롭게 이용할 수 있다. 현재는 달러(USD) 환전만 지원되며 향후 다른 통화로 확대될 예정이다.

환전 수수료는 적립과 인출 모두 100% 우대가 적용돼 소액·빈번한 거래에도 비용 부담을 최소화했다. 자동이체 과정에서도 동일한 수수료 혜택이 제공된다.

출시를 기념해 '행운의 2달러' 이벤트도 진행된다. 자동이체로 100회 이상 적립을 달성한 고객에게 2달러를 지급하는 방식으로, 이벤트는 10월 30일까지 운영된다.

peterbreak22@newspim.com