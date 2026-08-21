마스턴투자운용, 에너지의 날 맞아 5년째 소등 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용이 22일 에너지의 날 소등 캠페인에 참여했다.
- 콘코디언 빌딩 등 수도권 운용 자산 조명을 10분간 끄기로 했다.
- 친환경 자산운용과 ESG 경영을 5년 연속 이어간다.
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ESG 실천 강화…친환경 자산운용 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 마스턴투자운용이 제23회 에너지의 날을 맞아 주요 운용 자산의 조명을 끄는 소등 캠페인에 참여한다. 5년 연속 에너지 절약 캠페인에 동참하며 친환경 자산운용과 ESG 경영을 이어간다는 계획이다.
마스턴투자운용은 기후위기 대응과 에너지 절약 실천을 위해 오는 22일 열리는 '제23회 에너지의 날' 소등 캠페인에 참여한다고 21일 밝혔다.
이번 캠페인에서 마스턴투자운용은 22일 오후 9시부터 10분간 서울 도심업무지구(CBD)의 콘코디언 빌딩을 비롯한 수도권 주요 운용 자산의 내·외부 조명을 일제히 소등할 예정이다.
에너지의 날은 2003년 8월 22일 국내 전력 소비량이 역대 최고치를 기록한 것을 계기로 에너지 절약의 중요성을 알리기 위해 2004년부터 매년 열리고 있다.
에너지시민연대가 주최하고 산업통상자원부와 환경부, 서울시 등이 후원하는 국내 최대 규모의 에너지 절약 캠페인이다.
지난해 행사에는 정부와 공공기관, 기업, 공동주택 등 전국 약 170만명이 참여해 55만kWh의 전력을 절감하고 약 245톤의 이산화탄소를 감축했다.
마스턴투자운용은 운용 자산의 친환경 경쟁력 강화에도 힘쓰고 있다. 대표 운용 자산인 콘코디언 빌딩은 지난해 친환경 건축물 인증인 LEED 최고 등급인 '플래티넘'을 획득했으며, 글로벌 부동산 지속가능성 평가인 GRESB에서도 최고 등급인 '5스타'를 받았다.
특히 GRESB 경영·관리 부문에서는 아시아 지역 380여개 평가 대상 가운데 1위를 기록했다.
올해 4월에는 사회공헌추진단을 출범하고 산하에 '선한영향실천센터'를 신설해 사회공헌과 소셜 임팩트 활동도 확대하고 있다.
박형석 마스턴투자운용 대표는 "기후위기 대응은 이제 선택이 아닌 필수 과제가 됐다"며 "앞으로도 운용 자산 전반의 에너지 효율을 높이고 친환경 자산운용 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.
plum@newspim.com