마스턴투자운용, 신입공채 직원 대상 입문교육 진행

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"비전·미션·경영철학 공유 통해 조직 일원으로서의 소속감 제고"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 지난 6~10일 신입공채 직원 대상 입문교육 과정을 실시했다고 13일 밝혔다.

마스턴투자운용에 따르면 이번 교육에서는 회사의 비전과 조직문화에 대한 이해를 높이기 위한 프로그램이 중점적으로 운영됐다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사가 신입공채 입문교육에서 회사 비전과 경영철학을 설명하고 있다. [사진=마스턴투자운용 커뮤니케이션전략팀]

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 직접 신입사원들을 대상으로 환영사를 전하고 회사 소개와 함께 부동산운용업에 대한 이해, 비전·미션·경영철학·투자철학 등을 설명했다. CEO와의 대화 프로그램에서는 조직문화와 성장 방향에 대한 의견을 직접 나누며 소통했다.

경영부문, 국내운용부문, CM본부, 리츠부문, 인프라부문, 국내투자부문, 해외부문 등 각 부문의 대표 및 본부장들이 직접 참여해 조직별 역할과 주요 업무를 소개하며 신입사원들의 이해를 도왔다. ESG 교육과 컴플라이언스 교육도 진행돼 책임 있는 투자와 윤리·준법 경영에 대한 이해를 높였다.

부동산 금융 실무 역량 강화를 위한 현업 중심 교육도 진행됐다. 부동산 파이낸셜 모델링 교육에서는 투자 자산의 적정 가치 산정 방식과 모델링 실무를 실제 사례 중심으로 설명하며 신입사원들의 실무 이해도를 높였다. 또한 상업용 부동산 시장 현황 및 전망 특강을 통해 최근 금리 환경 변화와 투자시장 흐름, 상업용 부동산 시장 동향 등을 분석하는 시간을 가졌다.

마스턴투자운용은 이번 교육을 통해 신입사원들이 조직의 핵심 가치인 '사명감·자기주도·투명성·효율성'으로 정의되는 '마스턴 DNA'를 이해하고 조직 구성원으로 빠르게 적응할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 전했다.

박형석 대표이사는 "부동산 금융 산업은 결국 사람과 전문성이 경쟁력을 만드는 인재 중심 산업"이라며 "신입사원들이 마스턴의 비전과 가치를 이해하고 스스로 성장하는 인재로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com