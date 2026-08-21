금10·은4…세종 장애인선수단, 전국 사격 무대 '정상'

AI 핵심 요약beta
- 세종시 장애인선수단이 21일 사격 사전대회서 1위를 했다.
- 김정남·조정두가 각각 6관왕을 달성하며 메달을 쓸어담았다.
- 세종은 금 10개 등 14개 메달로 경쟁력을 입증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 장애인선수단 사격 선수들이 전국 무대 정상에 우뚝 섰다.
21일 세종시에 따르면 지난 16~20일 경남 창원국제사격장에서 열린 제46회 전국장애인체육대회 사전대회에서 금메달 10개, 은메달 4개 등 14개의 메달을 획득해 총점 1만7086.60점으로 종합 1위를 차지했다.
다음 달 11~16일 제주에서 열리는 제46회 전국장애인체육대회는 개최지에 사격시설이 없어 사격종목에 한해 창원국제사격장에서 사전대회로 진행됐다.
세종에서는 지난해 전국체전 최우수선수인 국가대표 김정남 선수와 다관왕 조정두 선수를 비롯해 선수·감독 등 18명이 출전했다.
김정남 선수는 P3 혼성 25m 권총과 P5 혼성 10m 권총에서 금메달을 획득했다. 특히 P5 종목에서는 한국타이기록을 세웠으며 P4 혼성 50m 권총에서는 은메달을 추가했다.
조정두 선수는 P1 남자 공기권총에서 비공식 패럴림픽 신기록을 세우며 금메달을 차지했고 P4에서도 금메달, P5에서는 은메달을 획득했다.
정다인 선수는 청각 여자 공기소총 입사 개인전에서 비공식 세계신기록을 세우며 금메달을 따냈고 김연미 선수도 P2 여자 공기권총 개인전에서 금메달을 획득했다. 최재윤 선수는 P3에서 은메달을 보탰다.
단체전에서도 세종 선수들의 활약이 이어졌다. 남자 P1·P5 단체전에서는 김정남·조정두·최재윤 선수와 장성원 플레잉코치가 금메달을 합작했다. 혼성 P3·P4 단체전에서도 조정두·김정남·최재윤·김연미 선수가 금메달을 획득했다.
여자 P2 단체전에서는 김연미·박미선·이복실 선수가 은메달을 차지했다.
개인전과 단체전에서 고른 활약을 펼친 김정남 선수와 조정두 선수는 각각 6관왕에 오르는 성과를 거뒀다.
세종시 장애인선수단은 이번 사격종목 종합 1위를 기록하며 제46회 전국장애인체육대회를 앞두고 세종 장애인체육의 경쟁력을 입증했다.
장성원 BDH 파라스 감독은 "어려운 상황에서도 끝까지 함께해준 선수들과 스태프에게 진심으로 감사하다"며 "지금의 성과에 안주하지 않고 더 좋은 결과로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
임규모 장애인체육회 사무처장은 "이번 대회를 통해 작지만 강한 세종시 장애인체육의 저력을 다시 한번 전국에 알렸다"며 "남은 경기에서도 좋은 성적을 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝했다.
vincent977@newspim.com