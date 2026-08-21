다날, 글로벌 스테이블코인 '오픈 USD' 컨소시엄 참여

AI 핵심 요약beta
- 다날이 21일 국내 PG업체 최초로 OUSD 컨소시엄에 참여했다.
- 오픈 스탠다드는 비자·마스터카드 등 140여개사가 추진했다.
- 다날은 가맹점 결제·정산에 OUSD 도입을 단계적으로 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 결제 기업 다날이 국내 결제게이트웨이(PG) 업체 중 처음으로 글로벌 스테이블코인 '오픈 USD(OUSD)' 컨소시엄에 공식 참여했다고 21일 밝혔다.
오픈 스탠다드는 비자, 마스터카드, 스트라이프, 삼성전자, 구글 등 전 세계 140개 이상의 글로벌 기업이 공동으로 추진하는 컨소시엄이다. 달러 기반 스테이블코인인 OUSD를 통해 기관급 디지털 자금 결제를 목표로 하고 있다.
회사에 따르면 국내 은행과 카드사 중 다수가 오픈 스탠다드 파트너사로 참여했으나, PG 업체 중 컨소시엄에 합류한 것은 다날이 유일하다.
다날은 이번 컨소시엄 참여를 통해 국내 대규모 가맹점 네트워크와 결제 인프라에 OUSD 기반 결제 및 정산 기능을 단계적으로 도입할 계획이다. OUSD는 단일 발행기관이 아닌 컨소시엄 이사회가 거버넌스를 담당하고 솔라나, 베이스 등 주요 블록체인 네트워크에서 출시된다.
다날 관계자는 "국내 PG 업체 최초의 오픈 스탠다드 생태계 참여는 전통 금융과 차세대 디지털 금융을 연결해온 다날이 글로벌 스테이블코인 시장에서 중요한 역할을 하는 것"이라며 "향후 법제화에 맞춰 OUSD를 다날의 가맹점과 파트너 생태계에 도입해 글로벌 표준에 부합하는 결제 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com