이스타항공, 부산발 노선 확대…연내 샤먼·항저우 신규 취항

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 21일 부산발 국제선 확대에 나섰다.
- 8~10월 부산~후쿠오카·타이베이 증편했다.
- 부산 마케팅·채용·산학협력도 강화했다.
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해운대 해변열차 협업·취업박람회 참여 등 지역 마케팅 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=이스타항공이 부산발 국제선 공급을 확대하고 지역 고객을 겨냥한 마케팅 활동을 강화한다.
이스타항공은 현재 부산을 출발하는 일본과 대만, 동남아시아, 중앙아시아 등 국내외 11개 노선을 운항하고 있다고 21일 밝혔다.
회사는 여름과 가을 성수기 여행 수요에 대응해 8월부터 10월까지 부산~후쿠오카 노선을 58편, 부산~타이베이 노선을 56편 추가 운항한다. 연내에는 부산~샤먼, 부산~항저우 노선에도 신규 취항할 예정이다.
부산발 노선 확대와 함께 지역 고객과의 접점을 넓히기 위한 마케팅도 진행한다.
이스타항공은 8~9월 부산 해운대 블루라인파크 해변열차와 협업해 브랜드 캠페인을 펼친다. '이스타항공×스누피' 디자인을 적용한 해변열차가 하루 최대 14회 운행되며 인스타그램 인증사진 이벤트도 함께 진행한다.
지역 인재를 대상으로 한 활동도 이어간다. 이스타항공은 오는 9월 2~3일 부산 벡스코에서 열리는 취업박람회에 참여해 구직자와 만날 예정이다. 행사 방문객을 대상으로 한 게임 이벤트도 마련한다.
부산 지역 항공 인재 육성을 위한 산학협력도 확대하고 있다. 부산항공고등학교와 신라대학교 등과 항공 정비 인재 양성을 위한 업무협약을 맺고 항공기 정비 실습 교육을 제공하고 있다.
이스타항공 관계자는 "부산 노선을 지속적으로 확대하는 한편 지역 고객에게 친근하게 다가갈 수 있도록 다양한 마케팅과 사회공헌 활동을 이어가고 있다"며 "앞으로도 다양한 세대와 소통하며 부산에서도 선택받는 항공사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
한편 이스타항공은 지난해 12월 열린 '김해공항 국제선 1000만 여객 달성 기념행사'에서 부산발 노선 개발을 통한 공급 확대와 김해공항 이용객 증가에 기여한 공로로 부산시장 표창을 받았다.
heoneykim@newspim.com