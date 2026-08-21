부산시, 26~27일 '외국인환자 유치 비즈니스 페어' 개최

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 26일 2026 외국인환자 유치 비즈니스 페어를 열었다.
- 태국·중국 등 10개국 16개사 바이어가 지역 의료기관과 상담했다.
- 부산시는 의료관광 홍보와 환자 유치 기반 강화를 기대했다.
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외국인 환자 유치 활성화·경쟁력 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 의료관광의 새로운 교역로가 부산에서 열린다. 태국·중국·미국·몽골 등 10개국 해외 바이어 16개사가 부산을 찾아 지역 의료기관과 일대일 상담을 벌인다.
부산시는 26일부터 27일까지 이틀간 그랜드조선부산에서 '2026 외국인환자 유치 비즈니스 페어'를 개최한다고 21일 밝혔다.
한국보건산업진흥원이 주최·주관하는 이번 행사는 부산·대구·광주·제주가 공동 개최한다. 올해 처음 부산에서 열리는 행사에는 10개국 16개사 해외 바이어가 초청된다.
26일에는 부산 41개 외국인환자 의료기관과 유치업체가 참여한 가운데 1대1 비즈니스 상담회가 진행된다. 신규 유치 채널 구축을 위한 업무협약(MOU)도 체결할 계획이다.
27일에는 부산지역 주요 의료기관 2곳을 방문하는 팸투어가 이어진다. 참가자들은 의료 시설 등을 둘러보게 된다.
행사에 앞서 25일 오후 4시 30분 그랜드조선부산에서 '부산 외국인환자 유치기관 간담회'가 열린다. 보건복지부와 보건산업진흥원이 함께한다.
간담회는 보건복지부가 지역 외국인환자 유치사업 활성화 정책 수립을 위해 현장 의견을 듣기 위해 마련됐다.
외국인 유치 선도 협력 의료기관과 유치업체 대표 등 30명이 참석한다. 부산 외국인환자 유치 활성화를 위한 정책 개선과 협력 방안을 논의할 예정이다.
보건복지부는 이날 수렴한 현장 의견을 바탕으로 제3차(2027~2031) 의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원 종합계획 수립에 활용할 계획이다.
시는 이번 행사를 계기로 부산 의료관광 우수성을 세계에 알리고 향후 더 많은 외국인환자 유치 기반이 강화될 것으로 내다봤다.
나윤빈 관광마이스국장은 "비즈니스 페어가 실질적인 환자 유치 성과로 이어지도록 지원하겠다"며 "중앙부처 및 관계기관과 소통해 현장 목소리가 정책에 반영되도록 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com