LG전자, 세계 3대 디자인상 싹쓸이…IDEA서 17개 수상

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 21일 IDEA 2026서 17개 상을 받았다.
- 레드닷·iF 이어 세계 3대 디자인상을 모두 석권했다.
- 시그니처 올레드 W 등 3관왕 제품을 대거 배출했다.
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시그니처 올레드 W·써마브이·클로이드 등 주요 제품 글로벌 디자인상 석권
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 미국 산업디자이너협회가 주관하는 'IDEA 2026'에서 동상 5개를 포함해 총 17개 상을 받으며 레드닷·iF 디자인 어워드에 이어 세계 3대 디자인상을 모두 석권했다. 앞서 레드닷과 iF에서 총 55개 상을 받은 데 이어 IDEA에서도 수상작을 대거 배출하며 디자인 경쟁력을 입증했다.
21일 LG전자에 따르면 올해 IDEA에서는 9mm대 두께의 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W'를 비롯해 공기열원 히트펌프 'LG 써마브이' 실내기 3종, 전문가용 모니터 'LG 울트라파인 에보', 'LG 스마트모니터 스윙', 공기청정기 'LG 퓨리케어 에어로미니' 등이 동상을 받았다.
홈로봇 'LG 클로이드'와 천장형 'LG 퓨리케어 시스템 공기청정기', 초경량 노트북 'LG 그램 프로' 등 12개 제품은 본상에 이름을 올렸다. 특히 클로이드와 시그니처 올레드 W, 써마브이 실내기, 그램 프로 등은 IDEA·레드닷·iF를 모두 수상하며 세계 3대 디자인상 3관왕을 달성했다.
LG전자는 제품 디자인뿐 아니라 패키지 분야에서도 성과를 냈다. 라이프스타일 오디오 '엑스붐' 시리즈와 프리미엄 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'가 수상작에 포함됐다. IDEA는 디자인 혁신성, 사용자 경험 개선, 사업성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.
정욱준 LG전자 디자인경영센터장 전무는 "고객의 생활 공간과 조화를 이루면서 편의성과 심미성을 높인 디자인 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "고객 중심의 혁신적인 디자인으로 차별화된 고객 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com