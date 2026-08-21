동원홈푸드, 미국서 인기 끈 '비비드키친 김치소스' 국내 역출시

AI 핵심 요약beta
- 동원홈푸드가 21일 수출용 김치소스를 국내에 역출시했다.
- 비비드키친 2종은 김치살사와 김치치폴레 마요소스다.
- 미국서 호응 얻으며 아마존 매출이 700% 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원홈푸드가 미국에서 판매 호조를 기록한 수출용 비비드키친 김치소스를 국내에 역출시한다고 21일 밝혔다.
비비드키친 김치소스는 김치살사와 김치치폴레 마요소스 등 2종이다. 김치살사는 김치 본연의 풍미와 살사가 조화를 이룬 한식 퓨전 소스로, 잘게 썬 김치와 토마토가 그대로 들어있는 것이 특징이며 올해 1월 '2026 국제식음료품평회'에서 국제 우수 미각상을 수상했다. 김치치폴레 마요소스는 김치의 감칠맛과 치폴레 소스의 매콤한 맛이 어우러진 제품이다. 두 제품 모두 나초·타코 디핑 소스부터 파스타·라자냐 등 조리용 소스까지 폭넓게 활용할 수 있다.
비비드키친 김치소스 2종은 국내 출시에 앞서 2024년 미국에서 먼저 선보였다. 미국 소비자에게 익숙한 살사·치폴레 소스에 김치를 더한 것이 긍정적으로 작용했으며, 지난해 1분기 미국 아마존에 전용관을 연 이후 현재 하루 평균 매출액이 출시 초기 대비 약 700% 증가했다.
동원홈푸드 관계자는 "글로벌 K-푸드 트렌드에 발맞춰 미국 소비자들에게 친숙한 소스에 한국적인 맛을 접목한 제품이 현지에서 좋은 반응을 얻으면서 국내 출시까지 이어지게 됐다고 설명했다.
fineview@newspim.com