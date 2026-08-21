삼양식품, 문체부와 K푸드 관광 잇는다…태국서 불닭 체험 부스

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품은 22일부터 23일까지 태국 방콕서 Love Korea 2026에 참가했다
- 불닭·맵·탱글 체험부스를 운영하며 시식과 참여형 콘텐츠를 선보였다
- K-푸드 관심을 한국 문화·관광으로 확장하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양식품은 오는 22일부터 23일까지 태국 방콕 센트럴월드에서 열리는 한국 문화관광 페스티벌 'Love Korea 2026'에 참가한다고 21일 밝혔다.
이번 참가는 지난 7월 31일 문화체육관광부와 체결한 방한객 유치 확대 및 한국 관광 해외 홍보 활성화를 위한 업무협약(MOU)의 일환이다. 'Love Korea 2026'은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주최하는 행사로, 이틀간 약 1만명의 현지 방문객이 찾을 것으로 예상된다.
삼양식품은 행사 기간 불닭, 맵(MEP), 탱글 등 주요 브랜드를 한자리에서 경험할 수 있는 체험형 부스를 운영한다. 각 브랜드 제품을 맛볼 수 있는 시식 프로그램과 브랜드 특성을 살린 참여형 콘텐츠도 함께 선보인다.
부스에서는 불닭의 매운맛을 단계별로 이겨내는 'Buldak Don't Make a Zeed!' 챌린지, 취향에 맞게 불닭소스를 조합하는 'Sauce Lab', 맵(MEP)을 활용한 참여형 게임 'Crave Out' 등을 진행한다. SNS 참여자에게는 페포(PEPPO) 종이 왕관 등 굿즈도 제공한다.
삼양식품은 이번 행사를 통해 불닭뿐 아니라 맵과 탱글의 현지 인지도를 높이고, K-푸드에 대한 관심을 한국 문화와 관광으로 확장해 나간다는 방침이다.
삼양식품 관계자는 "이번 행사가 글로벌 소비자들이 불닭을 비롯한 삼양식품의 다양한 브랜드를 직접 맛보고 즐길 수 있는 기회가 되길 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com