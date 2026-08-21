사조푸디스트, 상반기 매출 5434억원… 전년比 5.4%↑

AI 핵심 요약beta
- 사조푸디스트가 21일 상반기 매출 5434억원을 기록했다
- FS 부문이 1811억원으로 11.6% 성장했다
- 급식식재도 1644억원으로 5.9% 늘었다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 사조푸디스트가 올해 상반기 매출 5434억원을 달성하며 전년 동기 대비 5.4% 성장했다고 21일 밝혔다.
중동 사태 여파와 고물가, 고환율 등으로 소비심리가 위축된 상황 속에서도 사업별 전문성과 고객 중심의 사업 전략을 통해 견고한 성장세를 이어가고 있다는 설명이다.
특히 FS(단체급식 및 컨세션) 부문은 사조푸디스트만의 사업장 운영 노하우를 바탕으로 대형 신규 사업장을 성공적으로 수주하며 총 매출 1811억원을 달성, 전년 동기 대비 11.6% 성장했다. 단체급식 부문은 산재병원과 다수의 관공서 사업장을, 컨세션 부문은 대학가 푸드코트, 지역 과학관 식음시설 등을 적극 수주 및 운영하며 성장세를 이어갔다.
급식식재 부문 역시 요양병원 등 케어 시장을 적극 공략하고 수련원 등 중대형 고객사 대상 영업을 확대하며 매출 1644억원을 기록, 전년 동기 대비 5.9% 증가했다.
최근 케어푸드 시장이 급성장하는 가운데, 상품 부문에서도 케어브랜드 '케어포유'의 2분기 라인업 확장을 통해 매출 성장과 수익성 확보를 이뤄냈다. 우유 2종을 시작으로 음료와 가시 제거 생선 등으로 제품군을 확대해 현재 총 10개의 SKU(Stock Keeping Unit)를 운영하고 있다.
사조푸디스트 관계자는 "지속되는 불안정한 대내외 상황 속에서도 고객 중심 전략과 사업 전문성을 통해 가시적인 상반기 성과를 기록했다"며 "하반기에도 '푸디플러스'와 '식자재왕플러스' 론칭 등 다양한 사업 확장을 기반으로 상반기 성장세를 이어갈 예정"이라고 말했다.
fineview@newspim.com