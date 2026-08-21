페루 남부서 규모 6.7 강진…"쓰나미 위협은 없어"

AI 핵심 요약beta
- 페루 남부 안데스 인근서 20일 규모 6.7 지진이 발생했다
- 아야쿠초 등 남부 지역과 리마까지 흔들림이 감지됐다
- 당국은 인명·재산 피해와 쓰나미 위험은 없다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 페루 남부 안데스산맥 인근 지역에서 규모 6.7의 강진이 발생해 수많은 주민이 대피하는 소동이 벌어졌다.
20일(현지시간) 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이날 오후 1시께 페루 아야쿠초주 우파우아초시에서 북서쪽으로 38km 떨어진 지역에서 지진이 관측됐다. 진원의 깊이는 66.7km다.
페루 안디나 통신에 따르면 현지 지구물리학연구소(IGP)는 진앙을 코라코라 북쪽 35km 지점, 규모는 7.2로 측정했다.
이번 지진으로 아야쿠초를 비롯해 이카, 우앙카벨리카, 아레키파 등 페루 남부 다수 지역에서 진동이 감지됐으며, 수도 리마에서도 약한 흔들림이 보고됐다.
진앙 인근인 코라코라 주변 산지에서는 일부 산사태가 관측되었으나, 페루 당국은 현재까지 확인된 인명 피해나 심각한 재산 피해는 없다고 밝혔다. 쓰나미 발생 위험 역시 없는 것으로 나타났다.
남미 태평양 연안에 위치한 페루는 판과 판이 맞물리는 환태평양 조산대 '불의 고리'에 속해 지진이 자주 발생하는 지역이다. 지난 2007년에는 이카주 해안에서 규모 7.9의 대지진이 발생해 500명 이상이 숨진 바 있다.
wonjc6@newspim.com