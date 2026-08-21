미원 약물내기문화공원 야간경관 새단장…"밤에도 안심하고 이용"

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 21일 미원면 약물내기문화공원 야간경관 개선을 마쳤다.
- 연못과 시설물에 조명을 설치해 야간 안전과 휴식을 높였다.
- 3·1운동 역사공원인 이곳을 지역 명소로 키우겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 상당구 미원면 약물내기문화공원이 야간경관 개선사업을 통해 밤에도 안전하고 활기찬 공간으로 새롭게 단장했다.
청주시는 상당구 미원면 약물내기문화공원의 야간경관 개선사업을 마무리했다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 야간에 공원이 어둡고 적막해 이용하기 불편하다는 주민들의 의견을 반영해 추진됐다.
사업비 2억2000만원을 들여 공원 이용객의 야간 안전을 높이고 쾌적한 휴식 공간을 조성하는 데 중점을 뒀다.
공원 연못 주변에는 색상이 바뀌는 라인조명을 설치하고 정자와 화장실, 수목 등 주요 시설에도 경관조명을 추가했다.
조명은 일몰 시간에 맞춰 공원등과 함께 자동으로 켜지도록 했다.
공원 입구에는 조형물과 글자조명을 설치해 야간에도 공원의 위치와 이름을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
약물내기문화공원은 과거 3·1운동이 일어났던 역사적 의미가 있는 곳이다.
청주시는 이번 야간경관 개선으로 주민들의 휴식 공간 기능을 강화하고 지역의 역사적 의미를 알리는 명소로도 활용될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "앞으로도 현장의 다양한 의견을 반영해 주민들이 체감할 수 있는 공원 환경을 조성하겠다"며 "지속적인 유지·관리를 통해 누구나 편안하게 이용할 수 있는 공간으로 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com