전국 광역 단체장 8월 21일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장이 14일 학위수여식과 캠페인 성료식에 참석했다.
- 신용한 충북지사 등 시도지사들은 을지연습 회의와 간담회를 열었다.
- 박완수 경남지사와 민형배 시장은 호우피해 현장과 최종 보고회를 챙겼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲ 박찬대 인천시장
- 인천대 학위 수여식 (11:00)
- 인하대 학위 수여식
(14:00)
- 8월의 크리스마스 캠페인 성료식 (15:30)
▲이원택 전북지사
- 신규공무원 임용장 수여식 (17:00 대회의실)
▲신용한 충북지사
-일일상황보고회의(09:00 충무시설)
-충청정치학교(13:00 미래여성플라자)
-을지연습 강평보고 회의(14:00 충무시설)
▲허태정 대전시장
-기업투자유치 업무협약(14:00 중회의실)
-2026 을지연습 사후검토회의(16:00 전시종합상황실)
▲조상호 세종시장
-을지연습 아침 종합상황보고(8:30 충무상황실)
-기독교단체 간담회(세종시 기독교총연합회)(11:30 집현실)
-을지연습 자체 강평회의(15:00 충무상황실)
▲허태정 대전시장
-기업투자유치 업무협약(14:00 중회의실)
-2026 을지연습 사후검토회의(16:00 전시종합상황실)
▲신용한 충북지사
-일일상황보고회의(09:00 충무시설)
-충청정치학교(13:00 미래여성플라자)
-을지연습 강평보고 회의(14:00 충무시설)
▲조상호 세종시장
-을지연습 아침 종합상황보고(8:30 충무상황실)
-기독교단체 간담회(세종시 기독교총연합회)(11:30 집현실)
-을지연습 자체 강평회의(15:00 충무상황실)
▲우상호 강원도지사
-을지연습 일일 상황보고 회의 (09:00 충무시설 종합상황실)
▲박수현 충남지사
-충청남도 사회복지 직능단체 간담회(10:00 외부인사접견실)
-민선 9기 공공의료원 정책 토론회(14:00 대회의실)
▲박수현 충남지사
-충청남도 사회복지 직능단체 간담회(10:00 외부인사접견실)
-민선 9기 공공의료원 정책 토론회(14:00 대회의실)
▲전재수 부산시장
- 임용장수여식-미디어담당관, 서울본부장(13:20 의전실)
▲박완수 경남지사
- 호우피해현장 방문(14:20 거제 둔덕면 하둔길 19)
▲민형배 전남광주특별시장
- 을지연습 최종 보고회(16:00 광주청사)
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com