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[현장 인터뷰] '대행' 뗀 박철우 감독의 포부 "지난 시즌 모습, 우리카드 문화로 만들겠다"

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  • 박철우 감독이 20일 우리카드 첫 정식 시즌 준비를 밝혔다.
  • 박 감독은 지난 시즌 14승 4패로 PO행 성과를 냈다.
  • 비시즌 강훈련으로 팀워크를 문화로 정착시키겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[인천=뉴스핌] 남정훈 기자 = 시즌 도중 갑작스럽게 지휘봉을 잡아 우리카드를 플레이오프까지 이끌었던 박철우 감독이 이제 '대행'이라는 꼬리표를 떼고 자신의 정식 사령탑 첫 번째 시즌을 준비한다. 지난 시즌의 극적인 반등에 만족하기보다 강도 높은 비시즌 훈련을 통해 당시 보여준 끈끈함을 우리카드만의 문화로 정착시키겠다는 구상이다.

박철우 감독에게 지난 시즌은 지도자로서 모든 것이 처음이었던 시간이었다. 코치로 출발한 첫 시즌 도중 갑작스럽게 감독대행을 맡았고, 흔들리던 팀을 수습해야 하는 중책까지 주어졌다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 새로운 감독으로 선임된 박철우. [사진 = KOVO] 2026.08.20 wcn05002@newspim.com

결과는 기대 이상이었다. 박 감독이 지휘봉을 잡은 뒤 우리카드는 완전히 다른 팀으로 변했다. 18경기에서 14승 4패, 승률 77.7%라는 가파른 상승세를 타며 순위를 끌어올렸고, 결국 플레이오프 무대까지 밟았다. 시즌 중반까지만 해도 봄배구를 장담하기 어려웠던 팀이 우승까지 바라볼 수 있는 위치로 올라섰다.

하지만 박 감독에게는 14승 4패보다 마지막에 놓친 기회가 더 진하게 남았다. 플레이오프까지 올라간 이상 그다음 목표를 바라볼 수 있었지만 결국 현대캐피탈에 패하며 챔피언결정전 진출에는 실패했다.

박 감독은 "후반기부터 잘해서 플레이오프에 진출한 것은 너무나 잘한 일이었다"면서도 "플레이오프에 올라갔다는 것은 기회가 생겼다는 것이고, 우승을 노려볼 수 있는 상황도 마련돼 있었다. 그런데 그 기회를 잡지 못했다는 부분이 아쉬웠다"라고 당시 상황을 돌아봤다.

선수들을 향한 아쉬움은 아니었다. 박 감독은 "선수들은 너무나 잘해줬다. 단지 기회가 왔을 때 우리가 잡지 못했다는 부분이 아쉬웠던 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 새로운 감독으로 선임된 박철우. [사진 = KOVO] 2026.08.20 wcn05002@newspim.com

이제 상황은 달라졌다. 시즌 도중 이미 구성된 선수단을 넘겨받았던 지난해와 달리 이번에는 비시즌부터 박 감독의 손으로 팀을 만들 수 있다. 무엇보다 직함에서 '대행' 두 글자가 사라졌다.

박 감독은 "일단 명칭이 달라졌다. 대행이라는 말이 빠지고 이제 감독이라는 책임이 더 생겼다"라며 "코치도 처음이었고 감독으로 비시즌을 준비하는 것도 처음이다. 최대한 시즌 준비를 잘하려고 노력하고 있다"라고 말했다.

그렇다고 지난 시즌 후반기에 보여준 배구를 완전히 뜯어고칠 생각은 없다. 오히려 당시 우리카드가 보여준 강점을 더욱 단단하게 만드는 것이 목표다.

박 감독은 "크게 달라질 것은 없다. 일단 팀워크를 우선으로 해서 팀을 단단하게 만드는 게 가장 큰 목표"라며 "경기적인 면에서도 선수들 개개인의 장점을 최대한 살리는 부분에 많이 집중하고 있다. 선수들도 열심히 따라주고 있다"라고 설명했다.

이를 위해 비시즌부터 훈련 강도도 상당히 높였다. 박 감독은 지난 시즌보다 수비와 블로킹, 서브 등 여러 부분에서 발전이 필요하다고 판단했다. 선수들의 몸이 무거워질 정도로 강도 높은 훈련을 이어가고 있지만 당장의 연습경기 결과에 일희일비하지 않는다.

[서울=뉴스핌] 우리카드 박철우 감독이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 취임 기자회견에서 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진 = 우리카드] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "선수들이 힘들어한다. 지금은 훈련 강도가 조금 높아져 있는 상황이라 몸도 무거울 수 있다"면서 "연습경기가 좋았을 때도 있고 좋지 않았을 때도 있지만 선수들에게 너무 조급해하지 말라는 이야기를 많이 하고 있다"라고 전했다.

이어 "선수들은 잘 느끼지 못하고 힘들 수도 있지만 조금씩 좋아지고 있다고 생각한다"라며 "선수들이 땀을 흘린 만큼 보상을 받을 수 있다는 것을 많이 느꼈으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

새 시즌을 준비하는 과정에서 풀어야 할 숙제도 분명하다. 지난 시즌 544득점으로 득점 부분 8위를 기록하며 공격에서 큰 역할을 했던 아시아쿼터 알리 하그파라스트(등록명 알리)가 떠났고 중앙을 책임졌던 미들 블로커 이상현은 군 입대로 자리를 비웠다.

알리의 공백은 특정 선수 한 명에게 맡기기보다는 기존 국내 선수들의 성장을 통해 나눠 메우겠다는 계획이다. 박 감독은 "알리가 득점과 리시브, 서브 등 여러 부분에서 워낙 좋은 활약을 해줬다"면서도 "그렇다고 알리 혼자 팀을 이끌어온 것은 아니다. 기존 선수들이 잘 버텨준다면 충분히 공백을 메울 수 있다고 생각한다"라고 밝혔다.

이상현의 빈자리에는 새로운 아시아쿼터 마틴이 새로운 대안으로 떠오른다. 아직 정상적인 몸 상태가 아닌 만큼 성급하게 판단하기보다는 훈련과 연습경기를 통해 장점을 파악하는 단계다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 박철우 감독대행이 29일 열린 현대캐피탈과의 플레이오프 2차전에서 알리와 대화를 나누고 있다. [사진 = KOVO] 2026.03.29 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "이상현 선수의 자리가 솔직히 고민이었다. 아시아쿼터로 온 마틴이 열심히 해주고 있다"라며 "아직 몸이 완전하지 않아 운동 참여를 많이 못 하고 있지만 연습과 연습경기를 통해 조금씩 뛰게 하면서 마틴의 장점을 더 파악해야 할 것 같다"라고 설명했다.

공격의 중심에는 여전히 세터 한태준이 있다. 현재 대표팀에서 경험을 쌓고 있는 한태준이 돌아오면 기존 선수들과 빠르게 호흡을 맞추는 것이 중요하다.

박 감독은 "한태준은 기본적으로 워낙 좋은 자질을 가진 세터다. 어느 지도자를 만나더라도 계속 성장할 선수"라며 "대표팀에서도 많은 경기를 소화하면서 자신감이나 팀을 이끌어나가는 부분에서 많이 좋아지고 있다. 상당히 고무적"이라고 평가했다.

외국인 선수 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)에게는 '지난 시즌 그대로'를 주문했다. 박 감독이 다시 한번 아라우조를 선택한 이유 역시 공격력뿐 아니라 팀을 이끄는 능력까지 높게 평가했기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 박철우 감독대행이 10일 열린 현대캐피탈과의 경기에서 승리한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.03.18 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "지난 시즌과 같은 모습을 기대한다. 팀에서도 나이가 많은 편이고 팀을 리드하는 능력이 워낙 뛰어나다"라며 "경기적인 부분에서도 충분히 잘해주고 있기 때문에 지금 정도만 해준다면 큰 문제는 없을 것이다. 아프지 않고 체력적인 부분이 떨어지지 않도록 유지하는 것이 중요하다"라고 말했다.

국내 선수들에게는 치열한 경쟁을 주문했다. 주전만으로 한 시즌을 치를 수 없는 만큼 스타팅 멤버가 흔들렸을 때 그 자리를 대신할 선수까지 준비돼 있어야 한다는 생각이다. 훈련 외적인 개인 노력까지 지켜본 뒤 준비된 선수에게는 적극적으로 기회를 주겠다는 뜻도 분명히 했다.

지난 시즌 박철우 감독의 우리카드는 예상치 못한 감독 교체라는 위기 속에서 오히려 하나가 됐다. 이제 박 감독이 원하는 것은 그 모습을 일시적인 반등으로 남기지 않는 것이다.

"지난 시즌에 보여줬던 모습들이 팀의 문화가 됐으면 좋겠다." 박 감독은 좋은 성적으로 시즌을 마치는 것이 당연한 목표라면서도 그보다 더 중요한 것을 이야기했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 박철우 감독대행이 10일에 열린 대한항공과의 경기에서 승리를 거둔 후 이유빈 세터와 하이파이브를 하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.02.11 wcn05002@newspim.com

이어 "그 모습이 팀 문화가 되고, 그 팀 문화가 우리카드다운 모습이 됐으면 한다. 그리고 팀워크라는 것이 우리 팀의 문화가 됐으면 하는 바람이 가장 크다"라고 말했다.

대행으로 시작해 14승 4패와 플레이오프 진출이라는 결과를 만들어낸 첫 도전은 끝났다. 이제 '감독 박철우'의 진짜 첫 시즌이 시작된다. 지난 시즌 위기 속에서 만들어낸 끈끈함을 일시적인 돌풍이 아닌 우리카드의 문화로 정착시키는 것. 박 감독이 뜨거운 비시즌을 보내고 있는 이유다.

wcn05002@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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