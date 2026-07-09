[프로배구] 우리카드, 이란 국가대표 미들블로커 마틴 영입

AI 핵심 요약beta
- 우리카드가 9일 이란 센터 마틴을 영입했다
- 이상현 입대 공백 메우며 중앙 전력 보강했다
- 마틴은 팀 훈련 합류해 새 시즌 활약 다짐했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자 프로배구 우리카드 우리WON 배구단이 새 아시아쿼터를 영입하며 중앙 전력을 전격 보강했다.
우리카드는 이란 국가대표 출신의 미들블로커 마틴 아흐마디(등록명 마틴)를 영입했다고 9일 발표했다. 2001년생인 마틴은 이란 슈퍼리그에서 활약해 온 차세대 센터 자원이다. 202cm의 압도적인 신장을 바탕으로 한 위력적인 속공과 날카로운 블로킹 능력이 최대 강점으로 꼽힌다. 지난해에는 이란 국가대표팀에 발탁되어 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL) 무대를 밟으며 국제 경쟁력도 입증했다.
우리카드는 이번 마틴의 합류로 주전 미들블로커 이상현의 군 입대에 따른 중앙 공백을 완벽히 메우게 됐다. 구단 관계자는 "마틴은 뛰어난 높이와 안정적인 속공, 블로킹 능력에 확실한 강점이 있는 선수"라며 "새 시즌 팀의 공수 양면에서 안정감을 더해줄 것으로 기대한다"고 영입 배경을 설명했다.
마틴은 지난 6일 인천국제공항을 통해 입국했으며 메디컬 테스트를 통과한 뒤 곧바로 팀 훈련에 합류해 구슬땀을 흘리고 있다. 우리카드에 둥지를 튼 마틴은 "좋은 기회를 준 구단에 감사하다"며 "팀에 빠르게 적응해 팬분들께 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 단단한 각오를 전했다.
psoq1337@newspim.com