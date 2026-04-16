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[핌in현장] '팀워크' 강조한 박철우 우리카드 신임 감독 "'같이의 가치' 실현할 것"

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  • 박철우 감독이 16일 취임 기자회견을 열었다.
  • 감독대행 시절 후반기 14승으로 플레이오프 진출했다.
  • 팀워크 강조하며 우승과 왕조 건설을 목표로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

감독대행으로 14승 4패 미라클 런 후 우리카드 5대 정식 감독으로 부임
장인어른 신치용 전 감독이 "겸손해라" 조언해줘···왕조 건설이 목표

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 우리카드가 새로운 사령탑 체제 아래 본격적인 출발을 알렸다. 팀의 5대 감독으로 부임한 박철우 감독은 취임 기자회견을 통해 자신의 철학과 목표를 구체적으로 밝히며 앞으로의 방향성을 제시했다.

박철우 감독은 16일 서울 중구 프레스센터에서 공식 취임 기자회견을 열고 팬들과 취재진 앞에 섰다. 감독대행 신분에서 정식 감독으로 승격된 지 불과 닷새 만에 마련된 자리였다.

[서울=뉴스핌] 우리카드 박철우 감독이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 취임 기자회견에서 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진 = 우리카드] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

박 감독은 지난 시즌 코치로 우리카드에 합류한 뒤, 1월 마우리시오 파에스 전 감독이 물러나면서 갑작스럽게 감독대행이라는 중책을 맡게 됐다. 준비되지 않은 상황에서 지휘봉을 잡았지만, 이후 보여준 성과는 기대 이상이었다.

특히 정규리그 후반기 18경기에서 14승 4패라는 뛰어난 성적을 기록하며 팀 분위기를 완전히 바꿔놓았다. 한때 포스트시즌 진출이 어려워 보였던 우리카드는 연승 흐름을 타며 극적인 반등에 성공했고, 결국 '봄 배구' 무대까지 진출하는 성과를 만들어냈다.

포스트시즌에서도 쉽게 물러서지 않았다. 준플레이오프를 통과하며 플레이오프에 진출했고, 강력한 우승 후보였던 현대캐피탈과 맞붙어 매 경기 치열한 승부를 펼쳤다. 비록 2경기 모두 1, 2세트를 잡고도 이후 내리 세 세트를 내주며 리버스 스윕으로 탈락했지만, 팀이 보여준 경기력과 투지는 충분히 긍정적인 평가를 받았다. 지도력을 인정받은 박철우 감독은 지난 11일 우리카드와 3년 계약을 체결하며 정식 감독으로 선임했다.

취임식에서 구단의 기대가 고스란히 드러났다. 계약서에 서명한 뒤 진성원 구단주로부터 휘장을, 이인복 단장으로부터 사원증을 전달받았고, 가족들의 꽃다발 속에 공식 일정을 마무리했다. 감독대행 시절 '미라클 런'을 만들어낸 만큼, 초보 감독임에도 불구하고 외부의 기대감은 상당히 높은 상황이다.

이와 관련해 박 감독은 부담보다는 책임감으로 받아들이겠다는 입장을 밝혔다. 그는 "더 좋은 성적을 낼 수 있었던 여지도 있었기 때문에 앞으로 나아갈 단계가 많다고 생각한다"라며 "기대와 관심은 결국 팀과 나에 대한 응원이라고 생각한다. 선수들과 함께 다음 시즌에는 더 좋은 결과를 낼 수 있다는 자신감이 있다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드 박철우 감독이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 취임 기자회견에서 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진 = 우리카드] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

박 감독에게는 든든한 조언자도 있다. 그의 장인어른은 과거 삼성화재 왕조를 이끌었던 명장 신치용 전 감독이다. 이에 대해 박 감독은 "장인어른께서 '겸손하라'는 한마디를 전해주셨다"며 "짧지만 많은 의미가 담긴 말이다. 힘들 때마다 그 말을 떠올리며 마음을 다잡는다"라고 말했다.

감독대행 시절 가장 아쉬웠던 순간으로는 현대캐피탈과의 플레이오프를 꼽았다. 당시 우리카드는 유리한 흐름 속에서도 집중력을 유지하지 못하며 승리를 놓쳤다. 박 감독은 "생각만 해도 아쉬운 경기지만, 결국 그것이 당시 팀의 실력이었다고 받아들인다"라며 "그 경험이 오히려 비시즌 준비의 가장 큰 동력이 될 것"이라고 돌아봤다.

이어 그는 훈련 방향에 대해서도 구체적인 계획을 밝혔다. "선수들에게 항상 공 하나하나를 마지막이라는 생각으로 대하라고 강조할 것"이라며 "단순히 강한 팀이 아니라, 한 점에 모든 것을 쏟아붓는 팀을 만들고 싶다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드 박철우 감독이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 취임 기자회견에서 가족들과 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진 = 우리카드] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

박 감독이 그리고 있는 팀의 이상적인 모습은 명확하다. 핵심은 '팀워크'다. 그는 "내가 생각하는 배구의 가장 중요한 가치는 같이의 가치"라며 "이길 때도 팀으로 이기고, 질 때도 팀으로 책임지는 문화를 만들고 싶다"라고 설명했다. 이어 "어떤 전술보다 중요한 것은 결국 팀이 함께 움직이는 것"이라며 팀 중심의 배구를 강조했다.

든든한 조력자 아내도 박 감독에게 힘을 보탰다. 그는 "며칠 전에 와이프가 일주일에 한 번만 집에 들어와도 된다고 말했다. 그만큼 팀에 집중하고 선수들에게 집중해서 좋은 결과를 만들어내는 게 중요하다"라며 "3년 안에 우승 한번 해라라는 얘기를 했다. 그래서 내년에 할 거라고 얘기했다"라고 웃으며 말했다.

마지막으로 감독으로서의 장기적인 목표도 숨기지 않았다. "선수 시절부터 큰 꿈을 꾸며 살아왔다"라며 "감독으로 올림픽과 아시안게임 무대에 나가 메달을 따고 싶다. 그리고 우리카드에서는 반드시 우승을 이루고, 더 나아가 팀을 하나의 왕조로 만들고 싶다"라고 포부를 밝혔다.

wcn05002@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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