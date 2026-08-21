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코스피 짓누른 美 금리 꺾였다…'안도 랠리' 이어질까

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  • 미 재무부가 20일 장기국채 바이백을 확대하자 미 국채금리가 진정됐고 국내 증시가 급등했다.
  • 코스피는 5.89% 오른 6852.58로 마감했고 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 대거 샀다.
  • 다만 바이백은 11월 4일까지 한시적이라 금리 안정과 외국인 매수 지속은 불확실하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

바이백 2배 확대에 30년물 5.18%로 급락
美 국채 매력 하락에 위험자산 투자 유인 ↑, 반도체주도 부담 줄어
외국인 1.7조 귀환했지만 "美 재정적자 등 구조적 요인은 그대로"

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미국 재무부의 장기국채 바이백 확대에 미 국채금리가 진정되면서 국내 증시도 한숨을 돌렸다. 전날 코스피는 6% 가까이 급등했고 외국인 매수세도 돌아왔다. 다만 바이백이 한시적 조치인 만큼 투자자들이 안심할 만한 금리 안정 국면에 접어들었다고 보기는 이르다는 분석이 나온다.

21일 한국거래소에 따르면, 지난 20일 코스피는 전 거래일보다 381.41포인트(5.89%) 오른 6852.58에 거래를 마쳤다. 장중에는 6904.55까지 치솟으며 6900선을 넘어서기도 했다. 지수가 빠르게 상승하면서 프로그램 매수호가 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카도 발동됐다. 코스닥은 16.43포인트(1.99%) 오른 840.89로 마감했다.

지난 20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 달러/원, 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 381.41포인트(5.89%) 오른 6852.58에, 코스닥 지수는 16.43포인트(1.99%) 오른 840.89에 장을 마감했다. [사진=뉴스핌DB] 

증시를 끌어올린 직접적인 동력 중 하나는 SK하이닉스의 대규모 주주환원이었다. SK하이닉스가 40조원 규모의 자사주를 취득해 전량 소각하기로 하면서 반도체 대형주를 중심으로 투자심리가 살아났다.

여기에 미국 국채금리가 진정된 점도 국내 증시의 부담을 덜었다. 최근 글로벌 증시에 하방 압력을 가했던 미국 장기금리의 가파른 상승세에 일단 제동이 걸렸기 때문이다.

미국 30년물 국채금리는 19일 장중 5.34%까지 올라 2007년 6월 이후 최고치를 기록했다. 그러나 미 재무부가 장기국채 바이백 규모를 회당 최대 20억달러에서 최소 40억달러로 확대한다고 발표한 뒤 5.18%대로 떨어졌다.

20년물 금리는 전일 대비 10bp(1bp=0.01%포인트) 내렸고 30년물은 9bp 하락했다. 10년물도 6bp 떨어졌다. 반면 5년물과 2년물은 각각 2bp와 1bp 하락하는 데 그쳤다. 장기물을 중심으로 금리 상승 압력이 빠르게 완화된 셈이다.

미국 국채금리 하락은 국내 증시에 크게 두 가지 경로로 영향을 미친다. 먼저 주식의 상대적인 투자 매력이 높아진다. 미국 국채금리가 오르면 투자자는 주가 하락 위험을 감수하지 않고도 대표적인 안전자산에서 높은 수익률을 얻을 수 있다. 그만큼 주식과 같은 위험자산에 투자할 유인은 낮아진다. 금리가 떨어지면 반대 효과가 나타난다.

기업가치에 적용하는 할인율 부담도 낮아진다. 주가는 기업이 미래에 벌어들일 이익과 현금흐름을 현재 가치로 환산해 평가하는데 금리가 높아질수록 미래 이익의 현재가치는 낮아진다. 반대로 금리가 내려가면 기업 실적 전망이 같더라도 투자자가 더 높은 기업가치를 인정할 여지가 생긴다.

금리 하락은 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체주에도 우호적이다. 인공지능(AI) 투자 사이클에 대한 기대가 유지되는 상황에서 시장금리 상승에 따른 밸류에이션 부담이 낮아질 수 있기 때문이다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번주 금융시장 혼란의 주역이었던 미 장기물 금리 급등에 대응하고자 미 재무부가 긴급 바이백을 실시함에 따라 10년, 30년물 금리 모두 하락세로 전환했다는 점은 안도요인"이라고 진단했다.

[AI 일러스트=이정아 기자]

실제 외국인 수급도 빠르게 개선됐다. 외국인은 전날 유가증권시장에서 1조7241억원을 순매수하며 지수 상승을 뒷받침했다. 반면 개인과 기관은 각각 2조2757억원, 4881억원을 순매도했다.

외국인 매수세는 반도체 대형주에 집중됐다. 외국인은 삼성전자를 1조1398억원, SK하이닉스를 5410억원어치 순매수해 각각 순매수 1·2위에 올렸다. 전기·전자 업종에서도 외국인은 3458억원 매수 우위를 나타냈다.

미국 금리와 외국인 수급은 밀접하게 맞물려 있다. 예컨대 미국 금리가 오르면 높은 수익률을 제공하는 미 국채로 글로벌 자금이 이동할 유인이 커진다. 달러 강세와 원화 약세까지 겹치면 외국인 투자자는 국내 주식의 가격 변동뿐 아니라 환차손 위험까지 부담해야 한다.

반대로 미국 장기금리가 안정되고 달러 강세 압력이 낮아지면 국내 증시로 자금이 유입되기 좋은 환경이 만들어진다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 외국인 보유 비중이 높은 대형주의 코스피 영향력이 큰 만큼 향후 미국 금리와 환율의 안정 여부가 외국인 매수세 지속을 결정할 주요 변수로 꼽힌다.

다만 하루 동안 나타난 외국인의 대규모 순매수를 본격적인 자금 복귀로 단정하기는 이르다. 전날에는 SK하이닉스의 40조원 규모 주주환원이라는 개별 호재가 동시에 작용했기 때문이다. 향후 미 장기금리와 원·달러 환율, 국내 기업 실적 전망 등을 함께 확인할 필요가 있다.

미국 금리 하락 자체가 얼마나 지속될지도 불확실하다. 미 재무부의 바이백 확대는 장기국채 수요를 늘려 금리를 낮추는 효과를 낼 수 있지만 미국의 재정적자 자체를 줄이는 정책은 아니다.

재무부는 기존 690억달러였던 바이백 계획에 140억달러를 추가해 총 830억달러로 확대할 예정이다. 그러나 프랑스계 투자은행 나티시스는 회당 40억달러의 매입이 이어져도 10~30년물 연간 바이백 규모가 해당 만기 국채 잔액의 2.4% 수준에 그칠 것으로 추산했다. 시장 전체의 수급 구조를 근본적으로 바꾸기에는 규모가 제한적이라는 의미다.

지난 20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 381.41포인트(5.89%) 오른 6852.58에, 코스닥 지수는 16.43포인트(1.99%) 오른 840.89에 장을 마감했다. [사진=뉴스핌DB]

김지만 삼성증권 연구원은 "바이백 확대는 11월 4일까지 한시적으로 운영되는 조치로 재정적자와 국채 발행 구조, 장기자금을 둘러싼 경쟁, 해외 공적수요 둔화 등 구조적 요인은 그대로 남아 있다"고 말했다.

그러면서 "이번 조치는 재무부가 용인할 수 있는 장기 금리 수준의 대략적인 레벨을 확인한 정도의 의미를 갖는다"며 "장기금리의 스티프닝 압력을 상쇄할 정도는 아닐 것"이라고 봤다.

스티프닝은 장기금리가 단기금리보다 상대적으로 빠르게 오르면서 국채 수익률 곡선의 기울기가 가팔라지는 현상을 뜻한다. 재무부가 바이백을 통해 장기금리 급등을 진정시키겠다는 신호를 보냈지만 재정적자와 국채 공급 부담까지 해소한 것은 아니라는 의미다.

김선경 국제금융센터 책임연구원도 "예상치 못한 바이백 발표로 미 국채금리는 단기적으로 하락할 수 있지만 재무부 차입 계획에 대한 기존 가이던스의 신뢰성 약화가 기간 프리미엄 상승으로 이어질 소지가 있다"고 짚었다.

plum@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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