'AI 학과' 만드는 세종여고, 산학관 협력 인재 양성

AI 핵심 요약beta
- 세종여고가 20일 지역 8개 기관과 AI 인재 양성 협약을 맺었다.
- 내년 AI공공행정과·AI비즈니스과 신설을 앞두고 산학관 협력을 강화했다.
- 학생 실무교육과 현장실습, 취업 연계로 융합형 인재를 키우기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종여자고등학교가 내년 인공지능(AI) 관련 학과 개편을 앞두고 지역 유관기관과 손잡고 산업 현장에서 요구하는 실무형 AI 융합 인재 양성에 나선다.
20일 세종교육청에 따르면 세종여고는 이날 세종상공회의소, 세종일자리경제진흥원 등 지역 8개 유관기관과 '세종시 AI 중심 교육생태계 조성 및 실무형 AI 융합 인재 양성을 위한 다자간 업무협약(MOU)'을 맺었다.
이번 협약은 급변하는 AI·디지털 산업 환경에 대응해 학교 교육과 산업 현장의 수요를 연계하고 기관별 전문지식과 기술·인프라를 활용해 학생들의 실무 역량을 높이기 위해 마련됐다.
협약에는 세종여고를 비롯해 세종상공회의소, 세종일자리경제진흥원, 세종지역산업진흥원, 세종창조경제혁신센터, 한국문화산업협회, 고려대 대학일자리플러스센터, 배재대 대학일자리플러스본부, 세종AI연구센터 등 공공·대학·산업 분야 9개 기관이 참여했다.
참여 기관들은 앞으로 AI 관련 학과 교육과정 개발 및 운영, 전문인재 육성, AI 기반 비즈니스·공공행정 공동 교육 프로그램 운영 등에 협력한다. 기관별 인프라를 공유하고 공공기관 연계 진로·직업체험, 현장 견학, 취업 연계 등도 지원할 예정이다.
세종여고는 내년 특성화계열에 'AI공공행정과'와 'AI비즈니스과'를 신설·개편하고 이번 협약을 통해 구축한 산·학·관 협력 네트워크를 교육과정에 연계할 계획이다.
이를 통해 학생 맞춤형 실무교육을 비롯해 진로체험, 현장실습, 취업으로 이어지는 교육체계를 구축해 학교에서 배우는 AI 이론과 산업 현장에서 요구되는 기술·역량을 접목한다는 구상이다.
특히 AI 기술을 특정 분야에 한정하지 않고 비즈니스와 공공행정 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있는 융합 역량을 갖춘 인재를 양성하는 데 교육의 초점을 맞출 방침이다.
이경훈 교장은 "이번 협약은 AI 관련 학과 개편의 성공적인 안착을 지원하고 학생들에게 미래 산업이 요구하는 실무 중심의 교육환경을 제공하는 중요한 이정표"라며 "유관기관과 긴밀히 협력해 세종여고를 AI 분야 직업교육의 대표 거점학교로 성장시키고 미래 사회를 이끌 융합형 AI 전문인재를 양성하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com