장동혁 "농지 전수조사 진짜 목적은 중국산 태양광 카르텔...농지사냥 시작"

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李대통령 '농지 전용 태양광' 발언 비판

"국내 태양광 모듈 70%·셀 96% 중국산…중국과 좌파에 판 깔아줘"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 이재명 대통령의 농지 전용 태양광 사업 관련 발언을 겨냥해 "농지 전수조사의 진짜 목적은 바로 '중국산 태양광 카르텔'"이라고 주장했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 "이재명 대통령이 오늘 국무회의에서 또다시 태양광을 꺼내 들었다"며 "아예 구체적으로 '농지를 전용해 태양광 사업을 하라'고 했다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 3일 오후 서울 중구 대한문 앞에서 열린 국민의힘 주최 '민생회복 안보수호' 국민 행동대회에서 대국민 연설을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "'경자유전'이라더니 '태양광 농지 전용'은 괜찮다는 건가"라고 반문했다.

장 대표는 최근 정부의 농지 전수조사와 태양광 사업 확대 방침을 연결 지으며 비판을 이어갔다.

그는 "농지 전수조사로 전국 농지 가격이 폭락했다"며 "이제 '좌파 태양광 카르텔'의 농지 사냥이 시작될 것"이라고 주장했다.

또 "국내 태양광 모듈의 70%, 태양광 셀의 96%가 중국산"이라며 "약탈한 농지를 '중국산 태양광'으로 뒤덮을 것"이라고 했다.

그러면서 "이재명의 농지 전수조사는 결국 중국과 좌파에게 판을 깔아주기 위한 것이었다"며 "농민이 죽든 말든 중국과 좌파만 챙기는 '셰셰 대통령'"이라고 비판했다.

장 대표는 "이재명 대통령, 차라리 좌파들 손 잡고 중국으로 가라"며 "중국 인민들이 '셰셰'하며 환영할 것"이라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com