KB자산운용 "AI 데이터센터 확산에 AI 전력 인프라 ETF 뜬다"

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RISE 미국AI전력인프라액티브, AI 전력 생태계 전반에 투자

블룸에너지·GE버노바·버티브·콴타서비스 등 편입

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 6일 전력 공급과 전력망 구축이 새로운 투자 테마로 부상하는 가운데 자사 'RISE 미국AI전력인프라액티브' 상장지수펀드(ETF)가 주목받고 있다고 밝혔다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2024년 약 415테라와트시(TWh)에서 2030년 약 945TWh로 두 배 이상 확대될 것으로 관측된다.

특히 미국에선 데이터센터가 전력 수요 증가분의 약 절반을 차지할 것으로 보인다. 최근 열린 AI 인프라 행사 '요타(Yotta) 2026'에서도 전력 조달과 저장, 전력망, 냉각 설비 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

[사진=KB자산운용]

AI 데이터센터가 늘어나면 전력 생산뿐 아니라 이를 안정적으로 공급하기 위한 송배전망과 전력변환 설비, 데이터센터의 열을 관리하는 냉각 시스템 등에 대한 투자 수요도 함께 확대될 것으로 예상된다.

'Solactive US AI Electricity Infrastructure Index PR'을 비교지수로 활용하는 RISE 미국AI전력인프라액티브 ETF는 AI 데이터센터 및 핵심 인프라, 전력망 및 전력화 인프라, 에너지 저장 및 전력변환 등 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF다.

특히 비교지수 구성종목을 일부 복제하는 동시에 재무지표와 기업 펀더멘털 등을 분석해 종목별 투자 비중을 조절하는 방식으로 운용한다. AI 전력 인프라는 발전·송배전·냉각·전력관리 등 여러 분야가 맞물려 있어 기업별 성장 속도와 수혜 정도가 다르게 나타날 수 있다는 점을 고려한 것이다.

주요 투자종목은 블룸에너지(11.15%), GE버노바(9.83%), 루멘텀홀딩스(9.18%), 버티브홀딩스(9.12%), 콴타서비스(8.36%), 솔라리스에너지인프라(6.80%), 이튼(6.77%), 엔벤트일렉트릭(6.72%) 등이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI 데이터센터가 빠르게 확대되면서 안정적인 전력 공급과 전력망 구축뿐 아니라 냉각과 전력관리 등 관련 인프라의 중요성도 커지고 있다"며 "RISE 미국AI전력인프라액티브 ETF를 통해 발전, 전력망, 냉각, 전력변환 등 AI 시대에 필요한 전력 인프라 전반에 폭넓게 투자할 수 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com