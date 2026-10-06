삼성액티브 'KoAct 미국나스닥성장기업액티브' 나스닥 ETF 중 1개월 수익률 1위

"글로벌 경제, 산업 변화에 빠르게 대응"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용은 6일 자사 'KoAct 미국나스닥성장기업액티브' 상장지수펀드(ETF)가 나스닥 지수를 추종하는 ETF 중 최근 1개월·연초 이후·최근 1년 기준 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.

삼성액티브자산운용에 따르면 해당 ETF의 최근 1개월 수익률은 10.96%, 연초 이후 수익률은 40.39%, 최근 1년 수익률은 48.11%다. 같은 기간 나스닥 지수의 수익률은 1개월 1.6%, 연초 이후 7.44%, 1년 13.92%였다.

[사진=삼성액티브자산운용]

안정적인 성과를 기록하면서 개인투자자들의 자금 유입도 이어지고 있다. 연초 이후 개인투자자들의 누적 순매수는 3251억원이다.

회사는 글로벌 거시경제 및 AI 산업 변화 등을 포트폴리오에 기민하게 반영한 점이 초과 성과에 기여했다고 강조했다. KoAct 미국나스닥성장기업액티브의 주요 편입 종목은▲팔란티어(7.99%) ▲샌디스크(5.85%) ▲스노우플레이크(4.94%) 등으로, 글로벌 기업들의 AI 전환에 필요한 소프트웨어 기업을 높은 비중으로 담고 있다.

또한 AI 에이전트의 등장에 따라 새로운 병목으로 부상한 AI CPU 관련 기업인 ▲인텔(4.03%) ▲AMD(3.66%) ▲ARM(2.18%) 등을 동시에 편입하는 바벨 전략이 적중하며 수익률 향상에 기여했다고 전했다. AI 에이전트는 업무를 실행하는 과정에서 필요로 하는 GPU 당 CPU의 개수가 약 8배 이상 증가하면서 CPU에 대한 수요가 폭발적으로 성장하고 있다는 설명이다.

양희창 삼성액티브자산운용 매니저는 "높은 매크로 불확실성으로 인해 증시 상승폭은 제한될 수 있으나, AI 에이전트 추론 수요에 기반한 일부 수혜 종목의 경우 주가가 더 가파르게 상승할 것으로 기대한다"며 "메타의 뮤즈 출시로 인해 AI 에이전트 시장이 빠르게 확대되고 있어 AI 인프라와 AI 소프트웨어에 대한 수요는 시장 예상치를 크게 상회할 것으로 전망한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com