[2026 국감] 조현-한동훈, 국감에서 우크라·지뢰 대응 놓고 거친 설전

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韓 "北엔 찍소리 못하면서 우크라만 쥐 잡듯"

曺 "그런 표현 쓰는 질문엔 답변 거부하겠다"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관과 한동훈 무소속 의원이 6일 열린 국회 통일외교위원회의 외교부 국정감사에서 우크라이나의 북한군 포로 송환 문제와 비무장지대 북한군 지뢰 폭발 등을 두고 거친 설전을 벌였다.

한 의원은 이날 이재명 대통령이 북한군 2명의 포로 송환을 일방적으로 공개한 우크라이나를 강하게 비난하며 사과를 요구한 것과 관련해 "(북한의) 김여정에게는 찍소리도 못 하면서 우크라이나에 대해선 쥐 잡듯 하냐, 우크라이나가 주적이냐, 북한이 주적이냐"고 물었다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송석준 위원장이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위윈회의 외교부 등에 대한 국정감사에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.10.06 jk31@newspim.com

이에 조 장관은 "한 의원이 쥐 잡듯이라는 표현을 쓰시는 한 질문에 대한 답변을 거부하겠다"고 맞섰다.

한 의원이 "우크라이나에 강단 있게 하면서 왜 북한에는 강단 있게 하지 않느냐"고 따지자 조 장관은 "한 의원님의 기대만큼은 못 미쳤을지 몰라도 북한에 필요한 만큼 강단 있는 대응을 하는 것은 당연하다"면서 물러서지 않았다.

두 사람은 지난 1일 열린 국가안전보장회의(NSC)에서 조 장관과 정동영 통일부 장관이 지뢰 폭발 사건 대응 방안을 놓고 고성이 오가는 설전을 벌였다는 언론 보도에 대해서도 날선 공방을 이어갔다.

한 의원이 당시 NSC 회의에서 "두 장관 간 다툼이 있었느냐"고 묻자 조 장관은 "충돌은 없었다"며 "다만 이견은 있을 수 있다"고 답했다. 이에 한 의원이 "이견은 있었네"라고 하자 조 장관은 "말을 꼬지 말라"고 맞받았다.

한 의원은 조 장관의 답변 태도를 문제 삼으며 "국민을 대표해서 질문하는 의원에게 장관이 가르치는 게 맞냐. 가르칠 자격이 있냐"고 따졌고, 조 장관은 송석준 외교통일위원장에게 "진행이 원활하게 이뤄질 수 있도록 해 달라"고 요청하기도 했다.

송 위원장은 "아무리 자극적인 언어가 있어도 성의 있게 답변해달라"며 "의사 진행에 대해 나에게 이래라저래라 코치하신 것은 결례"라고 지적했다.

opento@newspim.com