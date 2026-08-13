세종교육청, 여름방학 학생 기초학력·진로·정서 지원

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문화·스포츠 등 학교별 맞춤 프로그램 운영

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 여름방학에도 기초학력과 진로, 문화·예술, 스포츠, 정서·심리 등 맞춤형 프로그램을 운영하며 학생들의 학습 공백과 교육격차 해소를 지원한다.

13일 시교육청에 따르면 여름방학 기간 지역 학교에서 학생들의 학습결손과 교육격차를 예방하고 지속적인 성장을 지원하기 위한 '2026학년도 방학 중 성장지원 프로그램'을 운영한다.

세종시교육청 본청 청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

'방학 중 성장지원'은 방학을 단순한 휴식 기간이 아닌 학생들이 배움을 이어가고 자신의 적성과 역량을 키우는 성장의 시간으로 만들기 위한 시교육청의 교육정책이다.

올해는 학생의 발달 수준과 학교 여건을 고려해 각 학교가 자율적으로 프로그램을 구성했다. 프로그램은 기초학력·자기주도학습, 문화·예술, 스포츠, 진로탐색, 지역탐방, 정서·심리 등 다양한 영역으로 운영된다.

기초학력 분야에서는 기초 국어·수학 클리닉을 통해 학생별 수준에 맞는 맞춤형 학습을 지원한다.

문화·예술 분야에서는 전통문화 체험과 그림책 만들기, 유튜브 크리에이터 체험 등을 운영한다. 스포츠 분야에서는 축구·농구·배드민턴 등 다양한 체육활동을 진행한다.

진로탐색 분야에서는 전문가 초청 진로 멘토링과 직업 체험 프로그램을 마련해 학생들이 자신의 적성과 진로를 탐색할 수 있도록 돕는다. 지역탐방을 통해 지역의 역사와 문화를 직접 경험하는 기회도 제공한다.

정서·심리 분야에서는 감정카드와 미술활동 등을 활용해 학생들이 자신의 감정을 표현하고 마음을 돌볼 수 있도록 지원한다.

방학 중 교육활동에 참여하는 학생들의 안정적인 참여를 위한 돌봄 지원도 강화한다. 희망 학생을 대상으로 중식과 간식을 제공하며 학교 여건에 따라 자체조리, 운반급식, 도시락, 간편식 등 다양한 방식으로 급식을 운영한다. 통학차량을 보유한 학교에는 프로그램 참여 학생의 통학을 위한 차량 운영도 지원한다.

시교육청은 방학 중 프로그램이 특정 시기에 집중되지 않도록 방과후학교와 돌봄교실 등 기존 교육·돌봄 프로그램과 연계해 운영하도록 지원하고 있다. 또한 학교 우수사례와 업무 도움자료를 공유하고 현장 컨설팅 등을 실시해 학교의 프로그램 운영 부담을 줄이고 안정적인 운영을 지원한다.

방학 중 성장지원 프로그램은 학생과 학부모의 높은 만족도를 바탕으로 지속적으로 확대되고 있다. 지난해는 전체 55개 초등학교와 2개 특수학교에서 기초학력, 예체능, 스포츠, 요리, 상담교실 등 다양한 프로그램을 운영했다. 학부모 만족도 조사에서는 93.2%가 방학 중 성장지원 프로그램이 유익하다고 응답했다.

특히 올해는 지난 2월 '세종특별자치시교육청 방학 학습 프로그램 지원 조례'가 제정되면서 방학 기간 학생들의 학습결손 예방과 자기주도학습 역량 향상, 교육격차 해소를 위한 제도적 기반도 마련됐다.

강미애 교육감은 "방학이 학생들에게 쉼과 회복의 시간이면서 동시에 자신의 가능성을 발견하고 한 걸음 더 성장하는 시간이 되길 바란다"며 "학생 한 명 한 명의 배움이 방학에도 이어질 수 있도록 기초학력부터 진로와 문화·예술, 정서·심리까지 다양한 성장 기회를 촘촘하게 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com