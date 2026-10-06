현대차그룹 웹사이트, 글로벌 디자인상 잇단 수상…AI 기능 호평

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 =현대자동차그룹 공식 웹사이트가 미국 웹 마케팅 협회(WMA)가 주관하는 글로벌 웹사이트 평가에서 전체 최고상을 수상했다.

현대자동차그룹 공식 웹사이트 이미지. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 '2026 WebAward Competition'에서 전체 출품작 중 단 하나의 사이트에 수여하는 최고상 'Best of Show'에 선정됐다고 6일 밝혔다.

자동차·미디어·뉴스·PR 등 4개 산업 부문에서도 각각 최우수상인 'Best of Industry'를 수상했다.

WMA는 전 세계 출품작을 86개 산업 분야로 나눠 디자인과 혁신성, 콘텐츠, 기술, 사용 편의성 등 7개 항목을 평가한다.

현대차그룹은 지난 3월 공식 웹사이트를 개편하면서 로보틱스와 인공지능(AI), 전동화, 수소 등 미래 기술 관련 콘텐츠를 강화했다. AI 기반 뉴스 자동 요약과 음성 뉴스 서비스도 도입했다.

심사위원단은 현대차그룹이 모빌리티부터 로보틱스, AI, 스마트팩토리까지 사업 영역의 변화를 통합적으로 보여주는 플랫폼을 구축했다고 평가했다.

현대차그룹 웹사이트는 '2026 W3 어워드'에서도 기업 커뮤니케이션·뉴스 부문 금상과 PR 부문 은상을 받았다. 지난 8월에는 'K-디자인 어워드' 커뮤니케이션 부문 수상작으로 선정됐다.

chanw@newspim.com