한투운용, 美대표지수 ETF 매수 이벤트 진행

S&P500과 나스닥100에 투자하는 주식형·채혼형 4종 대상

"시장 변동성 심화하며 미국 대표지수 투자 관심 증가"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 11월 30일까지 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF) 4종 매수 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. 이벤트 대상 ETF는 ▲ACE 미국S&P500 ▲ACE 미국나스닥100 ▲ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 등이다.

한국투자신탁운용에 따르면 주식형 상품인 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF는 미국 대표지수인 S&P500과 나스닥100을 각각 추종하는 상품이다. 두 상품은 동일 유형 평균치 대비 낮은 연간 총보수를 통해 장기 투자자의 비용 부담을 낮춘 것이 특징이다.

[사진=한국투자신탁운용]

채권혼합형 상품인 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF와 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF는 S&P500 혹은 나스닥100과 채권을 5대 5로 혼합 투자하는 상품이다. 두 상품은 3년 이상의 장기 성과를 보유한 운용 이력과 국내 상장 미국 대표지수 채권혼합형 상품 중 가장 큰 운용 규모가 강점이며, 포트폴리오 내 채권 비중이 50% 이상인 만큼 확정기여(DC)형 퇴직연금 및 개인형퇴직연금(IRP)에서 100% 한도로 투자할 수 있다.

이벤트 기간 내 대상 ETF 4종을 하루 합산 10주 이상 매수하고 이벤트 페이지에서 해당 매수 내역을 인증하면 스탬프 1개가 적립된다. 스탬프는 하루 최대 1개만 적립되며, 스탬프를 1~9개 적립한 참가자 중 추첨을 통해 2000명에게 메가커피 아이스 아메리카노 기프티콘을 1개씩 제공한다.

매수 내역 인증을 10번 진행한 참가자 대상 경품도 준비돼 있다. 대한항공 기프트카드 100만원권 2장이 대표적이다. 이번 이벤트가 미국 대표지수 투자자를 대상으로 하는 만큼 미국 여행이 가능한 경품을 준비한 것으로, 4명을 추첨해 1명당 100만원권 2장을 지급한다.

이 외에도 300명을 추가로 추첨해 배달의민족 3만원권(100명), 신세계 상품권 3만원권(100명), 올리브영 3만원권(100명)을 지급한다. 단 10회 인증 참여자 대상 경품은 당첨자 발표일(12월 10일)까지 매수한 ETF를 보유하고 있어야 지급된다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "시장 변동성이 심화하며 개별 종목이나 섹터 투자가 아닌 미국 대표지수형 투자에 다시 관심을 갖는 투자자들이 많아졌다"며 "미국 주식을 대표하는 대형주에 투자 가능한 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF, 글로벌 기술 혁신을 선도하는 미국 기술주를 한 번에 투자할 수 있는 ACE 미국나스닥100 ETF와 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF 모두 장기 적립식 투자하기 좋은 상품"이라고 강조했다.

rkgml925@newspim.com