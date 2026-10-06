"군대 안 갑니다" 축구대표팀 발언 논란… 국방부 "병역은 신성한 의무"

국방부 "일부 선수 언행 유감"… 예술·체육요원 포함 보충역 감면·폐지 방향 밝혀

아시안게임 남자 축구 첫 4연패에도 '병역 혜택' 발언·전역모 사진에 비판

정치권서 특례제도 재검토 요구… "국위 선양 보상과 병역 의무는 별개"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 6일 아시안게임 금메달을 딴 남자 축구대표팀 일부 선수의 병역 혜택 관련 언행에 대해 "굉장히 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.

병역 의무의 형평성과 병역자원 감소 등을 고려해 예술·체육요원을 포함한 보충역 제도의 감면·폐지를 추진한다는 기본 방향도 재확인했다.

정빛나 국방부 대변인은 이날 서울 용산구에서 열린 정례브리핑에서 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 축구대표팀 일부 선수의 발언에 관한 질문을 받고 "병역의 의무는 우리 사회 모든 구성원이 함께 존중하고 숭고하게 생각해야 할 신성한 의무"라고 했다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 지난 3일 일본 도요타 스타디움에서 열린 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정 대변인은 "일부 스포츠계에서 나온 언행에 대해 국방부 입장에서 굉장히 유감스럽게 생각한다"며 "지금 이 순간에도 의무를 다하고 있는 국군장병과 예비군들의 헌신과 국민 모두에게 존중받을 병역 의무의 가치를 더 소중하게 여길 수 있는 사회문화가 정착되길 간절히 바란다"고 말했다.

병역특례 제도 개편 방향도 설명했다. 정 대변인은 "국방부는 병역 의무자 간 형평성과 공정성, 병역자원 감소 상황, 국민적 공감대 등을 종합 고려하고, 궁극적으로는 예술·체육 요원을 포함한 보충역 감면·폐지 등을 국방개혁 기본계획에 반영해 추진할 계획을 갖고 있다는 것이 기본적 방향"이라고 했다. 다만 이날 발언에서 구체적인 개편 시기와 대상별 조정 방안은 제시하지 않았다.

논란은 한국 남자 축구대표팀이 지난 3일 아시안게임 결승에서 일본을 꺾고 사상 첫 4연패를 달성한 뒤 불거졌다. 일부 선수가 우승 소감에서 병역 혜택을 강조하고, 전역모를 쓴 사진을 공개하면서 비판을 받았다.

대표팀 주장 이기혁(강원)은 결승전 승리 직후 "금메달을 따지 못하면 한국에 돌아가 입대가 9일 남은 상황이었다. 선수들에게도 군 면제가 절실했다"며 "군대 안 갑니다"라고 말하고 웃었다.

양민혁(베스테를로)도 "메달이나 트로피는 중요하지 않다고 생각했다. 군 면제(병역 혜택)라는 보상이 있으니, 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"고 말했다. 이번 대회에서 10여 분 출전한 대표팀 막내 박승수는 전역모를 쓴 라커룸 사진을 소셜미디어에 올려 비판을 받았다.

정치권에서는 1973년 국위 선양을 명분으로 도입한 예술·체육 분야 병역특례 제도를 재검토해야 한다는 주장이 나왔다. 국제대회 성적에 대한 보상과 병역 의무를 분리하고, 병력 감소와 공정성에 대한 사회적 요구를 제도에 반영해야 한다는 것이다.

더불어민주당 안규백 의원은 한 매체와의 통화에서 "병역특례제 폐지는 이미 했어야 했던 일"이라며 "병력 숫자가 절벽에 이른 만큼 특례제도를 없애고 경제적 보상으로 해야 한다"고 말했다. 같은 당 정일영 의원은 "아시안게임 금메달이라는 대단한 성취는 박수받아 마땅하지만 축하와 병역특례는 다른 문제"라며 "시대가 달라진 만큼 기준도 달라져야 한다"고 했다.

국민의힘 박성훈 수석대변인도 "몇몇 선수의 말실수로 치부해선 안 된다. 특례제도가 시대와 국민 상식에 부합하는지 따져야 한다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com