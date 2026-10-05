전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.05 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

체육 병역특례, 지금도 공정한 보상인가

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 아시안게임 축구대표팀 발언으로 병역특례 논란이 재점화했다
  • 예술·체육요원 제도는 사실상 병역면제로 인식돼 갈등이 커졌다
  • 병역자원 감소 속 공정성 맞춘 제도 개편이 필요하다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 금메달은 체육 선수에게 최고의 영광이다. 수년간의 훈련과 부상, 경쟁을 견딘 끝에 태극마크를 달고 정상에 오른 성취는 누구도 쉽게 평가절하할 수 없다. 그러나 금메달을 딴 순간 병역특례가 따라붙는 현재의 제도는 이제 축하와 보상의 문제를 넘어 공정성과 병역의무에 관한 사회적 논쟁으로 번지고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 축구대표팀 일부 선수들의 발언은 잠복해 있던 논란에 다시 불을 붙였다. 결승전 직후 나온 '군대에 가지 않는다'는 취지의 발언과 '군 면제'를 보상으로 인식한 표현은 선수 개인의 말실수로 끝나지 않았다. 병역특례를 바라보는 국민의 불편한 시선을 드러내는 계기가 됐다. 선수들이 사과했지만 논란이 쉽게 가라앉지 않은 이유다.

정확히 말하면 이 제도는 병역 면제가 아니다. 아시안게임 금메달리스트와 올림픽 입상자는 예술·체육요원으로 편입돼 군사교육을 받고 34개월 동안 현역 선수로 활동하면서 국가가 정한 기준에 따라 특기 활용 봉사활동(544시간)을 완수한다. 그럼에도 일반 국민에게는 현역병으로 입대하지 않는다는 점에서 '군 면제'로 인식돼 왔다. 제도의 명칭과 실제 복무 내용 사이의 간극부터 설명이 충분하지 않았던 셈이다.

[AI일러스트 = 박상욱 기자]

예술·체육요원 제도는 1973년 국제대회 성과를 통해 국가 위상을 높인 선수와 예술인을 보상하고, 선수 생명이 짧은 엘리트 체육인의 경기력을 유지한다는 취지로 도입됐다. 당시에는 국제무대에서 국위를 선양한 이들에게 특별한 보상이 필요하다는 사회적 공감대가 있었다. 그러나 반세기가 지난 지금의 대한민국은 당시와 다르다. 병역자원은 줄고 병역의 공정성에 대한 국민의 요구는 어느 때보다 커졌다.

정치권에서 폐지론과 개편론이 동시에 나오는 것은 이런 시대 변화를 반영한다. 더불어민주당 안규백 의원은 예술·체육 분야 특례를 모두 없애야 한다고 주장했고 정일영 의원은 금메달에 대한 축하와 병역특례는 별개의 문제라며 기준 재설계를 요구했다. 국민의힘에서도 종목별 경쟁 수준과 국제적 위상을 반영해 기준을 다시 짜거나, 제도를 유지할 경우 복무와 공적 책임을 강화해야 한다는 목소리가 나왔다.

논쟁의 핵심은 크게 다섯 가지다. 모든 국민이 병역의무를 지는 상황에서 특정 분야의 성과만으로 복무 형태를 달리하는 것이 공정한가. 아시안게임 금메달이라는 같은 결과를 종목별 경쟁 수준의 차이를 고려하지 않고 동일하게 평가해도 되는가. 병역특례가 국가대표 선발에 영향을 미칠 가능성은 없는가. 대체복무가 실제로 충실하게 이행되고 있는가. 무엇보다 병력자원이 급감하는 상황에서도 과거의 제도를 그대로 유지할 수 있는가다.

과거 사례는 제도의 취약성을 보여준다. 2002년 한일월드컵과 2006년 월드베이스볼클래식 이후에도 병역혜택 논란이 일었다. 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임에서는 야구대표팀 선발 과정과 병역 문제가 맞물리며 특혜 시비가 커졌다. 축구 국가대표 장현수의 봉사활동 실적 조작 사건은 제도의 공정성뿐 아니라 사후 관리 체계까지 도마 위에 올랐다. 이후에도 체육특례와 대중문화예술인 사이의 형평성을 둘러싼 논쟁은 반복됐다.

체육 병역특례는 한때 국위를 선양한 선수에게 주는 명예로운 보상이었다. 그러나 병역자원이 줄고 공정성의 기준이 달라진 지금은 사회적 갈등을 키우는 아킬레스건이 됐다. 금메달의 가치를 훼손하지 않으면서도 병역의무의 원칙을 흔들지 않는 새로운 해법이 필요하다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
사진
남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동