[2026AG] 공수에서 펄펄 난 엄지성-이영준, '병역 해결사' 노릇 톡톡

한국축구, 유럽파 영건 앞세워 아시아 정복

엄지성·김지수·배준호 등 20명 병역 혜택

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 엄지성의 날카로운 골 결정력과 이영준의 묵직한 포스트플레이와 한국 축구에 아시안게임 역사상 최초의 4연패라는 대업을 선사했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 국가대표팀은 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승전에서 숙적 일본을 1-0으로 꺾었다. 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 아시안게임 무대에서 전인미답의 4회 연속 우승을 달성했다.

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=엄지성이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 공을 다투고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

[서울=뉴스핌] 엄지성(가운데)이 15일 일본 나고야 미즈호 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전 카타르와의 경기에서 해트트릭을 기록하며 4-1 승리를 이끌었다. [사진=KFA SNS 캡쳐] 2026.09.15 football1229@newspim.com

이날 승리의 중심에는 단연 최전방과 2선을 지배한 이영준과 엄지성의 눈부신 활약이 있었다. 도요타 스타디움의 그라운드 사정이 매끄럽지 않고 일본의 거센 전방 압박이 이어진 까닭에 이민성호는 경기 초반부터 실리적인 전술을 택했다. 짧은 패스 대신 후방에서 전방으로 향하는 롱킥 위주의 축구를 펼쳤고 그 해답은 최전방 원톱으로 선발 출격한 이영준의 머리에서 시작됐다.

이영준은 90분 내내 일본의 거친 수비수들과 몸싸움을 마다하지 않으며 전방을 든든하게 지켰다. 화려한 스코어러의 타이틀 대신 공을 지켜내고 헤더로 떨어뜨려 주는 궂은일을 자처하며 동료들에게 기회를 만들어줬다. 상대 수비수들의 시선을 한 몸에 받으면서도 세컨드 볼을 사수하기 위해 그라운드를 누빈 이영준의 헌신은 한국이 경기 주도권을 내준 상황에서도 흔들리지 않는 버팀목이 됐다.

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이영준이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 공을 다투고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

이영준이 만든 단단한 기반 위에서 에이스 엄지성의 발끝이 찬란하게 번뜩였다. 이번 대회 내내 최고의 폼을 보여준 엄지성은 이날 팽팽한 0의 균형이 이어지던 후반 16분 마침내 마법 같은 결승골을 터뜨렸다. 우측면에서 양민혁(베스테를로)이 끝까지 경합해 올린 크로스를 상대 골키퍼가 쳐내자 이를 놓치지 않고 침투해 완벽한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

조별리그 첫 경기 사우디아라비아전 해트트릭에 이어 준결승전 도움, 그리고 결승전 결승골까지 책임진 엄지성은 이번 대회 4골 4도움을 기록하며 명실상부한 대회 최고의 별로 우뚝 섰다. 인도네시아의 황의조와 중국의 정우영에 이어 이번 일본 대회에서는 엄지성이 완벽한 '해결사'이자 '병역 브로커' 역할을 해내며 영건들의 미래를 활짝 열어젖혔다.

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