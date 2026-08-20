우리은행, 국내 최초 '글로벌 결제망' 통해 외국인 국고채 거래

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 20일 ICSD로 해외기관과 국고채 거래를 성사했다.
- 우리은행은 국고채 매매와 FX 거래를 패키지로 묶었다.
- 해외 기관 대상 국채·환헤지 영업을 넓히기로 했다.
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환전·환헤지 연계 패키지 영업 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 국제예탁결제기구(ICSD)의 역외결제망을 활용해 해외 금융기관과 국고채 매매·결제를 성사시키며 글로벌 기관투자자를 대상으로 한 국채 영업 확대에 나선다.
우리은행은 국외 금융기관과 ICSD를 통한 국고채 매매·결제와 이에 연계한 외환(FX) 거래를 패키지로 체결했다고 20일 밝혔다.
ICSD는 해외 증권을 거래하는 글로벌 기관투자자들이 이용하는 국제 증권 결제망으로, 유로클리어와 클리어스트림 등이 대표적이다.
외국인 투자자는 ICSD가 한국예탁결제원에 개설한 국채통합계좌를 이용하면 별도의 보관기관이나 개별 계좌를 마련하지 않고도 국내 국채를 거래할 수 있다.
그동안 국내 은행과 증권사 등 금융기관은 ICSD를 통한 역외결제에 직접 참여할 수 없어 해외 투자자에게 국채를 직접 공급하는 데 한계가 있었다.
그러나 정부와 관계기관이 지난 1월 관련 가이드라인을 마련하면서 국내 금융기관도 ICSD를 활용해 외국인 투자자와 국채를 직접 매매하고 결제할 수 있는 길이 열렸다.
우리은행은 제도 변화에 맞춰 국고채 영업 체계를 정비하고 실제 거래까지 연결했다. 국고채 매매·결제뿐 아니라 원화 환전과 환율 변동 위험을 관리하기 위한 FX·파생거래까지 함께 제공해 해외 투자자가 국채 투자 과정에서 필요한 금융서비스를 한 번에 이용할 수 있도록 했다.
이를 위해 우리은행은 올해 상반기 해외 금융기관을 대상으로 투자 수요를 파악하고 고객확인(KYC)부터 국고채 영업, FX·파생거래 실행까지 연결되는 전담 프로세스를 구축했다.
우리은행은 이번 거래를 계기로 해외 기관투자자를 대상으로 국고채와 FX·환헤지를 결합한 패키지 영업을 확대할 예정이다. 이를 통해 글로벌 금융기관과의 거래 기반을 넓히고 국내 국채 시장의 해외 투자자 접근성을 높인다는 방침이다.
peterbreak22@newspim.com