중동 산유국의 원유 셔틀 수요 증가에 유조선 가격 껑충

AI 핵심 요약beta
- 중동 산유국들이 20일 원유 셔틀 수요를 늘려 유조선 가격이 급등했다.
- 호르무즈 해협 충돌로 해운사들이 진입을 꺼리며 운임과 중고선 가격이 뛰었다.
- ADNOC은 이달 유조선 등 11척을 13억달러에 사들이며 수송망을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 중동 산유국들의 원유 셔틀 수요가 늘면서 유조선 가격이 역대 최고 수준으로 뛰었다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.
호르무즈 해협 통제권을 놓고 미국과 이란 사이의 충돌이 이어지면서 글로벌 해운사들은 해협 진입을 꺼리고 있다. 드론 공격을 받아 배가 침몰하거나 발이 묶이면 막대한 손실을 입기에 운임료를 더 준다 해도 해협 안으로 진입을 거부하는 실정이다.
어떻게든 원유를 팔아 돈을 벌어야 하는 중동 산유국들도 수를 냈는데, 일명 원유셔틀 서비스다. 자국 항만에서 호르무즈 해협 바깥에 대기중인 해운사들의 유조선까지 원유를 실어나르는 단거리 배달 서비스를 제공하기 시작한 것. 해협 바깥에서 환적이 끝나면 해운사들의 유조선이 목적지까지 원유를 운송한다.
선박중개업체 브레마(Braemar)에 따르면 이러한 단거리 셔틀 수요가 늘면서 최대 규모급 유조선의 신조 가격은 지난 분기 대당 1억3000만달러를 넘어서 2008년 이후 최고치를 기록했다.
같은 크기의 비교적 최신 중고 유조선의 가격도 그 수준에 달했다. 중고지만 인수해서 당장 운용할 수 있다는 장점 때문이다. 초대형 유조선을 1년간 빌리는 데 드는 용선료 역시 사상 최고치로 올라섰다.
신문은 "자체 선단을 확보해 원유 수출에 나서려는 중동 산유국들이 늘면서 즉시 투입 가능한 중고 유조선 가격과 용선료가 크게 뛰었다"고 설명했다.
셔틀 운항 체계를 갖춘 아부다비석유공사(ADNOC)는 중고 유조선 매입에 적극적이다. 이달 들어서만 유조선 6척과 최대 규모급 가스운반선 5척을 총 13억달러에 사들였다.
아부다비석유공사는 이렇게 확보한 선박 덕분에 원유 수송을 유지하고 있지만, 최근 들어 이란의 표적 공격 빈도 역시 늘었다고 한다. 사안을 잘 아는 소식통들은 이란의 ADNOC 선박 공격은 전쟁 초기 열흘에 한 번꼴이었지만 최근 몇 주 사이에는 거의 하루 한 차례로 증가했다고 전했다.
osy75@newspim.com