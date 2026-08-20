트럼프, 이란을 돕는 국가들 각오하라..."경제적으로 큰 대가 치를 것"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간)을 이란을 지원하거나, 이란 (경제)에 어떤 형태의 생명줄이라도 제공하는 국가는 큰 경제적 후과를 치를 것이라고 경고했다.

트럼프는 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "자국의 금융기관과 기업, 공항시설 또는 정부 기관이 이란에 어떤 형태로든 자금 지원을 제공하는 것을 허용하는 나라들은 엄청난 경제적 결과에 직면하게 될 것"이라고 말했다.

다만 트럼프는 그러한 국가에 구체적으로 어떤 조치를 취할지 명시하지는 않았다. 특정 국가명을 거론하지도 않았다.

트럼프는 "그 어떤 나라에도 취한적 없는 가장 치명적인 경제 작전을 (이란을 향해) 선포한다"며 "이는 전례 없는 규모의 경제 전쟁이자 고립 조치가 될 것"이라고 밝혔다. 그러면서 자신보다 "이란에 합의할 기회를 더 많이 준 사람은 없다"며 "비극적이게도 이란은 그 기회를 놓쳤다"고 말했다.

이어 이란이 기존 제재를 피할 수 있도록 통로를 제공하는 행위 즉 석유 밀수와 통화 스와프, 현금 이전, 선박 등록, 위장기업 설립 등의 "모든 행위가 당장 중단돼야 한다"며 "모든 동맹국이 함께 이란을 고립시키고 격퇴해야 한다"고 촉구했다.

트럼프는 "이런 역사적 조치들은 이란이 전 세계에 테러를 확산하는 능력을 무력화할 것"이라며 "이란은 절대로 핵무기를 가질 수 없다"고 거듭 강조했다.

지난 6월 이란과 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결 이후로도 미국은 호르무즈 해협의 통제권을 놓고 이란과 군사적 충돌을 거듭했다. 가을 중간선거를 앞둔 상태에서 트럼프는 군사작전 수위를 끌어올려 유가 상승을 부채질하기보다 "전례 없는" 수준의 경제적 압박 카드로 회귀했다.

한편 이날 월스트리트저널(WSJ)은 이란 경제를 벼랑 끝으로 몰아가 항복을 받아내겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 일명 '장대한 고사(枯死) 작전'의 성패는 이란 경제의 생명줄 가운데 하나인 두바이를 얼마나 효과적으로 차단하는 데 달려 있다고 짚었다.

두바이는 아랍에미리트(UAE)를 구성하는 7개 토후국 가운데 하나로, 글로벌 금융·교역 허브를 자처한다.

앞서 지난 18일(현지시간) UAE 외무부는 성명을 통해 "추후 통지가 있을 때까지 이란과의 모든 무역, 상업적 교류 및 금융 거래를 중단한다"고 밝혔다. 사안에 정통한 소식통에 따르면 이는 트럼프 행정부가 UAE에 자국 내에서 암약하는 이란 금융 네트워크를 단속하라고 압박한 데 따른 것이다.

미국 관리들은 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)의 자금줄을 겨냥하는 조치가 이란 항만에 대한 미군의 봉쇄보다 이란 지도부에 더 큰 타격을 줄 수 있다고 UAE 측에 설명했다고 한다.

UAE, 특히 두바이는 이란의 주요 그림자 교역 통로이자 대외 금융망으로 통하는 우회 통로 역할을 해왔다. UAE의 이번 조치가 광범위하게 시행될 경우, 이란은 글로벌 금융시장과 글로벌 무역망 접근에 한층 어려움을 겪게 된다. 트럼프 행정부는 이것이 이란을 협상 테이블로 끌어내 합의를 맺도록 압박하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그]

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