김민석, 민주당 지명직 최고위원 2인에 '청년' 전용기·'노동' 권미경 지명

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 20일 전용기·권미경을 최고위원 지명했다.
- 청년 몫 경선은 구조적 모순으로 무산돼 지명으로 전환했다.
- 노동·지역 안배를 고려해 당헌 절차를 거쳐 21일 임명될 예정이다.
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21일 최고위 의결·향후 당무위 인준 거쳐 최종 확정
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 20일 지명직 최고위원으로 청년 몫에 전용기 의원을, 노동 몫에 권미경 한국노총 전국공공산업노동조합연맹 위원장을 각각 지명했다.
김 대표는 이날 오후 서울 여의도 국회 본관에서 열린 의원총회에서 "지명직 최고위원 2자리를 선출직 방식으로 치르면 어떠냐는 논의가 있었고 저 역시 그런 의견을 냈으나, 신임 사무총장에게 기술적 검토를 맡긴 결과 불가하다는 보고를 받았다"며 지명 배경을 설명했다.
김 대표는 경선 방식이 무산된 이유에 대해 "곧 선출할 전국청년위원장과 청년 최고위원의 유권자 구성 및 당선자 성격이 중복돼 구조적 모순이 발생한다는 보고를 받았다"며 "이 문제로 더 이상 길게 논의하는 것은 불필요하다고 판단해 현행 당헌·당규에 기초해 청년과 노동계를 최대한 반영하는 취지로 인선을 결정했다"고 밝혔다.
이어 노동 몫 지명직 최고위원으로 인선한 권미경 위원장에 대해서는 "우리 당이 메가성장과 기업·성장 친화 기조로 가더라도 양극화에 대비해 노동을 강화할 필요가 있고, 당이 본래 가진 연대의 가치를 존중한다는 의미"라며 "성별 및 지역 안배까지 고려해 강원 출신의 한국노총 소속 인사를 찾았다"고 설명했다.
당헌 제26조에 따르면 지명직 최고위원은 대표의 제안과 최고위원회의 의결을 거쳐 당무위원회 인준으로 최종 확정된다.
이번에 지명된 전용기 의원과 권미경 위원장은 21일 최고위원회 의결 및 향후 당무위 인준 절차를 거쳐 공식 임명될 예정이다.
allpass@newspim.com