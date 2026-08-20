금융위, 보이스피싱 '신고 전 차단' 시스템 구축

ASAP 가동 9개월간 46만3000건 공유

7009건 지급정지·6636억원 피해 차단

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융당국이 금융회사뿐 아니라 통신사와 수사기관이 보이스피싱 의심정보를 실시간으로 공유하는 체계를 본격 가동한다.

금융위원회는 20일 권대영 부위원장 주재로 경찰청, 국세청, 금융감독원, 금융보안원, 은행권 및 통신사 관계자 등이 참석한 가운데 우리은행 본점에서 제2차 보이스피싱 근절 협의회를 열고 이 같은 대응 방안을 논의했다.

권대영 금융위원회 부위원장이 20일 오전 서울 중구 우리은행 본점에서 경찰청, 국세청, 금융감독원, 금융보안원, 주요 시중은행 담당자 등과 함께 우리은행 본점에서 개최한 제2차 보이스피싱 근절 협의회에서 보이스피싱 정보공유·분석 AI플랫폼을 활용한 통합 정보공유체계의 가동현황을 점검하고 보이스피싱 대응 관련 향후 과제 등을 논의했다. [사진=금융위]

핵심은 지난 4일부터 본격 시행된 '보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼(ASAP)'이다. ASAP은 금융·통신·수사기관이 각각 보유한 보이스피싱 의심정보를 공유하고 이를 금융회사의 이상금융거래탐지시스템(FDS) 등과 연계하는 통합 플랫폼이다.

금융권이 보유한 의심정보를 기반으로 지난해 10월 출범한 ASAP에는 지난해 10월부터 올해 7월 말까지 9개월간 총 46만3000건의 보이스피싱 의심정보가 공유됐다. 이를 통해 7009건의 계좌 지급정지가 이뤄졌고, 총 663억6000만원의 피해가 사전에 차단됐다.

특히 지난 4일 개정된 통신사기피해환급법 시행으로 통신사와 수사기관의 정보까지 ASAP을 통해 공유할 수 있는 법적 기반이 마련됐다. 통신사들은 법 시행 직후부터 보이스피싱에 이용된 것으로 의심되는 전화번호 등 100여건의 정보를 공유하기 시작했다.

실제 피해 예방 사례도 나타나고 있다. 검찰을 사칭한 범죄조직으로부터 송금을 요구받은 고객이 이체를 시도했지만 거래은행이 ▲송금 대상 계좌의 의심계좌 등록 정보 ▲고객 휴대전화의 원격제어 악성앱 설치 정보 ▲최근 신규 휴대전화 개통 정보를 동시에 확인하면서 이체를 중단시킨바 있다.

금융당국은 이처럼 서로 다른 기관이 가진 정보를 결합하면 단일 금융거래만으로는 파악하기 어려운 범죄 징후를 조기에 포착할 수 있을 것으로 보고 있다.

은행권에서도 자체적인 협업이 강화되고 있다. 우리은행은 보이스피싱을 탐지하는 FDS 부서와 자금세탁방지(AML) 부서를 연계한 통합 대응체계를 구축했다. 올해 3월 말부터 7월까지 AML 시스템을 통해 포착한 타행 의심계좌 정보 576건을 ASAP에 공유했다.

금융당국은 대포통장 근절에도 대응 역량을 집중할 방침이다. 전 금융권을 대상으로 실태조사를 실시하고 파악된 대포통장에 대해서는 법무부·국세청·경찰청 등 관계기관과 협업해 필요한 조치를 취한다. 신규 대포계좌 발생 자체를 억제하기 위한 제도 개선도 추진한다.

가상자산을 통한 자금세탁 및 자금도피 차단도 강화된다. 의심거래 탐지와 계좌정지, 자금환수 등이 가능하도록 개정된 통신사기피해환급법은 오는 10월 1일부터 시행될 예정이다. 보이스피싱 수사과정에서 사법협조자에 대한 형벌 감면제도를 도입하는 법안도 지난달 국회 법제사법위원회를 통과했다.

권대영 금융위 부위원장은 "ASAP의 가장 큰 의의는 기술적 플랫폼 자체보다 그간 서로 단절돼 있던 금융·수사·통신 분야가 하나의 시스템으로 연결돼 실질적으로 협업하게 됐다는 것"이라며 "앞으로도 부처·기관·업권 간 협업의 깊이를 더해 보이스피싱을 비롯한 금융범죄 피해를 줄여 나가겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com