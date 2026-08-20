한국앤컴퍼니그룹, 사내 아이디어 플랫폼 'P.Studio' 계열사로 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹이 20일 P.Studio를 계열사로 확대했다.
- 접수 간소화와 닉네임 제안, 패스트 트랙을 도입했다.
- 우수 제안을 공유해 효율·품질·비용 성과를 낸다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 사내 아이디어 제안 플랫폼 'P.Studio'의 운영 범위를 주요 계열사로 확대하고 임직원 제안을 실제 실행과 성과로 연결하는 혁신 체계를 강화한다.
한국앤컴퍼니그룹은 한국앤컴퍼니와 한국타이어앤테크놀로지를 중심으로 운영해 온 P.Studio를 한국네트웍스, 한국엔지니어링웍스, 한국프리시전웍스, 한온시스템, 모델솔루션 등 주요 계열사에 순차적으로 도입한다고 20일 밝혔다.
P.Studio는 임직원이 아이디어를 자유롭게 제안하고 실행할 수 있도록 만든 온라인 플랫폼이다. 그룹은 2012년부터 임직원 제안 제도를 운영해 왔으며 2019년 이를 온라인 플랫폼으로 확대·개편했다.
이번 개편으로 담당 조직을 몰라도 아이디어를 등록할 수 있도록 접수 방식을 단순화하고, 실명 대신 닉네임으로 제안할 수 있는 기능도 도입했다. 즉시 실행 가능한 아이디어는 '패스트 트랙'을 통해 신속하게 검토한다.
또 기존 P.Studio 제안과 P.LAB 공모전, 임원혁신제안, 디지털 전환(DX), 인공지능 전환(AX) 등 다양한 채널의 아이디어를 한곳에서 확인할 수 있는 '아이디어 베이스 풀'도 구축했다.
한국앤컴퍼니그룹은 우수 제안을 계열사 간 공유하고 그룹 차원의 혁신 과제로 확대해 업무 효율과 품질 개선, 비용 절감 등 실질적인 성과로 연결한다는 계획이다.
chanw@newspim.com