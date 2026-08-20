고려아연 온산제련소, 가족과 함께 '안전문화' 확산…포스터 공모전 시상

AI 핵심 요약beta
- 고려아연 온산제련소가 20일 안전포스터 공모전 시상식을 열었다.
- 임직원·협력사·가족이 참여해 안전의식 확산에 나섰다.
- 수상작은 사내 안전교육·홍보자료로 활용할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연 온산제련소가 임직원과 협력사, 가족이 함께 참여하는 안전 포스터 공모전을 통해 현장 안전문화 확산에 나섰다.
고려아연은 온산제련소가 '제2회 KZ 안전을 그리다' 가족참여형 안전 포스터 공모전 시상식을 개최했다고 20일 밝혔다. 이번 공모전은 '나의 안전이 곧 가족의 안전'이라는 의미를 되새기고 작업 현장의 안전 실천 의지를 높이기 위해 마련됐다.
올해는 총 71편이 출품됐다. 전 직원과 임원뿐 아니라 고용노동부·안전보건공단 소속 외부 전문가가 심사에 참여했으며 대상과 최우수상, 우수상, 장려상 등을 선정했다. 대상에는 고용노동부 울산지청장상이 수여됐다.
대상은 협력사 직원 자녀가 출품한 작품으로 '지나간 안전 다시 돌아오지 않습니다'라는 메시지를 담았다. 최우수상은 '아빠의 안전벨트는 우리 가족을 연결하는 생명줄입니다'라는 문구로 작업 현장의 안전과 가족의 행복을 연결했다.
고려아연은 떨어짐·끼임·질식 예방 등 주요 위험요인과 안전수칙을 다룬 출품작을 사내 안전보건 교육·홍보자료로 활용할 계획이다.
김승현 고려아연 온산제련소장은 "가족을 생각하는 마음이 현장에서 기본과 원칙을 지키고 서로의 안전까지 살피는 실천으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com