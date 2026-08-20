현정은 회장, 21년째 임직원에 여름 보양식…6590명에 4만인분

AI 핵심 요약beta
- 현정은 현대그룹 회장이 20일 임직원 6590명에 보양식을 보냈다
- 삼계탕과 소고기 약 4만인분을 국내외 가정에 전달했다
- 현대그룹은 21년째 보양식 선물로 사람 중심 경영을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현정은 현대그룹 회장이 21년째 임직원들에게 여름철 보양식을 선물하며 '사람 중심' 경영을 이어갔다.
현대그룹은 현 회장이 삼복 전후 국내외 임직원 6590명에게 삼계탕과 소고기 보양식 약 4만인분을 전달했다고 20일 밝혔다. 국내 임직원 5469명과 해외 임직원 1121명의 가정에 각각 발송됐다.
현 회장은 선물과 함께 보낸 편지에서 "연일 이어지는 무더위 속에서도 각자의 자리에서 소임을 다하고 있는 여러분께 깊이 감사드린다"며 "회사의 성장과 고객의 신뢰는 결국 임직원 여러분의 건강에서 시작된다"고 전했다.
현대그룹의 여름철 보양식 선물은 올해로 21번째다. 현 회장의 임직원 중심 경영 철학을 반영한 대표적인 복리후생 프로그램으로 자리 잡았다.
현대그룹은 최근 그룹사 임직원 간 소통을 위한 복합 휴게공간 '에이치하모니(H-Harmony)'를 조성하고, 지난해에는 사내 여성 전용 회복·휴게공간인 '모성보호실'을 개선하는 등 복리후생을 확대하고 있다.
현대그룹 관계자는 "기업의 지속가능한 경쟁력은 결국 사람에게서 나온다는 믿음 아래 구성원들이 즐겁게 일하고 함께 성장할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com