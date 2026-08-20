한국타이어, 추석 앞두고 '한국타이어 페스타'…순금·아이패드 경품

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 21일부터 30일까지 페스타 프로모션을 진행했다.
- 전기차용 아이온 등 12개 제품군을 행사 대상으로 삼았다.
- 4개 구매 시 상품권, 2개 이상 구매 시 경품을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 추석 연휴를 앞두고 타이어 구매 고객을 대상으로 상품권과 경품을 제공하는 프로모션을 진행한다.
한국타이어는 오는 21일부터 9 30일까지 티스테이션과 더타이어샵, 티스테이션닷컴에서 '한국타이어 페스타'를 실시한다고 20일 밝혔다.
행사 대상은 전기차 전용 타이어 '아이온'을 비롯해 '벤투스', '다이나프로', '웨더플렉스', '키너지' 등 12개 제품군이다.
행사 제품 4개를 한 번에 구매한 고객에게는 제품에 따라 1만원부터 최대 8만원 상당의 신세계백화점 모바일 상품권 또는 GS칼텍스 주유 상품권을 제공한다.
행사 제품 2개 이상 구매 고객을 대상으로는 메인 및 주차별 경품 이벤트를 진행한다. 총 2033명을 추첨해 순금 5돈, 갤럭시 Z 폴드8, 순금 1돈, 아이패드 에어 11, LG 스탠바이미2 맥스, 로보락 로봇청소기 등을 증정한다.
매주 티스테이션 모바일 상품권 10만원과 메가MGC커피 쿠폰도 제공한다.
이벤트 참여는 타이어 장착 완료 후 카카오톡 알림톡으로 전송되는 링크를 통해 신청할 수 있다.
chanw@newspim.com