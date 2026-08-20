현대차 김경보 영업부장, 제주 최초 누적 5000대 '판매거장'

AI 핵심 요약beta
- 현대차 제주번영로지점 김경보 영업부장이 20일 누적 5000대를 달성했다.
- 김 영업부장은 1993년 입사 뒤 34년간 연평균 147대를 판매했다.
- 현대차는 김 부장에게 제주 최초 판매거장 칭호를 부여했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 제주번영로지점 김경보 영업부장이 제주 지역 최초로 누적 판매 5000대를 달성하며 '판매거장'에 올랐다.
현대차는 김 영업부장이 제주 지역 최초로 누적 판매 5000대를 기록했다고 20일 밝혔다.
김 영업부장은 1993년 입사한 이후 약 34년간 연평균 147대를 판매했다. 2013년 누적 3000대, 2018년 4000대를 달성한 데 이어 이번에 5000대 고지를 넘어섰다.
연간 판매 실적 상위 직원을 선정하는 '전국판매왕'에도 2009년과 2010년, 2012년 등 총 3차례 이름을 올렸다.
김 영업부장은 "5000이라는 숫자보다 더 값진 것은 그 안에 담긴 5000번의 인연과 믿음"이라며 "차를 판매하기보다 마음과 정성, 열정을 판다는 생각으로 고객을 만나왔다"고 말했다.
현대차는 누적 판매 2000대부터 5000대까지 단계별로 '판매장인', '판매명장', '판매명인', '판매거장' 칭호를 부여하는 판매 명예 포상제도를 운영하고 있다.
chanw@newspim.com