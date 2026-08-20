"예술 작품같은 골...이강인, 새 한국인 영웅" 해외언론 일제히 찬사

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인 라리가 명문 아틀레티코 마드리드(이하 아틀레티코) 유니폼을 입고 치른 첫 경기부터 번뜩이는 결승골을 터뜨린 이강인(25)을 향해 스페인 현지 언론의 찬사가 쏟아지고 있다.

이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-2027시즌 라리가 1라운드 개막 홈 경기에서 후반 교체 출전해 팀의 2-0 완승을 이끄는 귀중한 선제 결승골을 작렬했다. 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 그라운드를 밟은 이강인은 투입 13분 만인 후반 25분, 다비드 한츠코의 패스를 받아 수비수 3명을 무력화한 뒤 전매특허인 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 답답했던 경기 흐름을 일순간에 바꿔놓은 결정적 한 방이었다.

새 시즌 개막전부터 터진 강렬한 데뷔골에 스페인 유력 매체들은 일제히 이강인의 활약을 대서특필했다. 스페인 스포츠 일간지 '마르카'는 경기 후 이강인에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점인 별 3개를 부여하며 경기 최우수 선수(POTM)로 선정했다. 마르카는 "아틀레티코가 그들의 새로운 영웅을 연호하다"라는 제목과 함께 "아틀레티코가 메트로폴리타노에서 새로운 한국인 영웅을 발견했다"고 극찬했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com

또 다른 유력지 '아스' 역시 1면에 이강인을 전면 배치했다. 아스는 놀라움을 뜻하는 감탄사를 빌려 "오 라 라, 이강인!"을 헤드라인으로 내걸며 "한국인 선수 이강인이 그라운드를 밟은 지 단 13분 만에 경기 흐름을 완전히 뒤바꿔 놓았다"고 전했다. 특히 과거 팀의 전성기를 이끈 앙투안 그리즈만을 언급하며 "그리즈만이 떠났지만 그의 등번호 7번을 이어받을 선수가 나타났다. 이강인의 득점은 그리즈만이 넣었던 골처럼 아름답고 결정적이었다"고 평했다.

스페인 대표 일간지 '엘 파이스'는 "이강인의 득점은 팽팽했던 막판의 불안감을 단숨에 잠재웠다"며 팽팽하던 흐름을 깬 결정력에 주목했다. 카탈루냐 지역 매체 '스포르트'와 '문도 데포르티보' 역시 이강인의 결승골을 "예술 작품"으로 묘사하며 "그리즈만의 후계자다운 맹활약을 펼쳤다. 뛰어난 드리블과 정확한 킥으로 자신의 가치를 입증했다"고 평가했다.

스페인을 넘어 외신의 반응도 뜨거웠다. 미국 ESPN은 "이강인이 훌륭한 데뷔골을 넣으며 팀 승리를 견인했다"고 타전했고, 로이터통신도 "이강인이 데뷔전에서 놀라운 골을 터뜨리며 완벽한 승리를 안겼다"고 집중 조명했다. 단 33분 만에 스페인 무대를 매료시킨 이강인은 오는 24일 비야레알과의 라리가 2라운드 홈 경기에서 첫 선발 출전을 노린다.

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