남원 화장품 오프라인 판매장 '춘향미인' 24일 개장

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 24일 화장품 상설판매장 열었다
- 지역 5개 기업 39종 입점해 판로 넓혔다
- 시민 공모명 춘향미인으로 브랜드 키운다
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시민 네이밍 공모 422건 접수, 남원 대표 화장품 브랜드 육성 기반 마련
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 지역 화장품 기업의 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 위한 상설 오프라인 판매장을 열고 소비자와의 접점을 넓힌다고 20일 밝혔다.
재단법인 남원시바이오산업연구원은 오는 24일 하나로마트 남원농협 고죽점에서 남원 화장품 오프라인 판매장 '춘향미인'을 개장한다.
'춘향미인'은 소비자가 남원에서 생산된 화장품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 상시 판매 공간이다. 그동안 운영한 단기 팝업스토어 경험을 바탕으로 지역 기업의 브랜드 인지도를 높이고 실질적인 매출 증대를 지원하기 위해 마련됐다.
판매장에는 코빅스, 원스킨화장품, 한미화장품, 제이그라운드, 하이솔 등 지역 5개 화장품 기업이 참여한다. 각 기업의 대표 브랜드인 앤서가든, 17아워즈, 오브한, 마리브, 림포디아 등 제품 39종이 입점한다.
지리산 등 지역자원과 자연 유래 성분, 기능성 원료를 활용한 기초·기능성 화장품을 비롯해 스킨·바디케어 제품까지 다양한 상품을 선보인다.
판매장 명칭인 '춘향미인'은 시민 참여형 네이밍 공모전을 통해 선정됐다. 공모전에는 모두 422건의 아이디어가 접수됐으며 연구원은 사업 적합성, 창의성, 대중성, 마케팅 활용 가능성 등을 종합적으로 심사해 최종 명칭을 결정했다.
'춘향미인'은 남원을 대표하는 '춘향'과 아름다움을 의미하는 '미인'을 결합한 이름으로 지역 정체성을 쉽게 전달하면서 기억하기 쉽다는 점에서 높은 평가를 받았다. 연구원은 판매장 간판과 홍보물, 온·오프라인 콘텐츠 등 남원 화장품 마케팅 전반에 명칭을 활용할 계획이다.
양충모 남원시장은 "시민들의 소중한 아이디어로 탄생한 '춘향미인'이 지역 화장품 기업의 새로운 성장 동력이 되길 기대한다"며 "남원 화장품이 소비자들에게 더욱 친근하게 다가가고 지속 가능한 판로를 확보할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
이영철 남원시바이오산업연구원장은 "판매장 운영을 통해 소비자 반응과 판매 동향을 면밀히 분석할 계획"이라며 "지역의 우수 제품이 더 많은 소비자에게 알려지고 실질적인 매출 확대로 이어질 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com