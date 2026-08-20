산업은행, 3450억원 규모 남부권 지역성장지원펀드 투자전략 공개

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'KDB V:Launch'서 VC 운용사 3곳 전략 발표

남부권 스타트업 5곳 투자유치 IR 진행

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행이 3450억원 규모의 남부권 지역성장지원펀드를 기반으로 지역 혁신 스타트업의 투자유치 지원에 나선다.

산업은행은 20일 부산에서 지역특화 벤처플랫폼 'KDB V:Launch 2026 남부권펀드 세션'을 열고 펀드 운용사들의 투자전략과 지역 스타트업들의 사업을 벤처투자자들에게 소개했다고 밝혔다.

[사진=한국산업은행]

이날 행사에는 '2026 남부권 지역성장지원펀드' 운용사와 지역 유망 스타트업, 벤처투자자 등 50여명이 참석했다.

행사에서는 산업은행의 스타트업 보육 프로그램인 'KDB NextONE 부산' 1~5기 기업 가운데 5개사가 투자유치를 위한 기업설명회(IR)를 진행했다. 에프엑스아이피는 인공지능(AI)을 활용한 브랜드 확장 솔루션을, 오션스바이오는 미주신경 전기자극 장치를 각각 소개했다.

크로스허브는 블록체인 기반 신원인증·간편결제 솔루션을 선보였으며, 피시오는 영상데이터 실시간 최적화 시스템을, 해양드론기술은 해양 드론 서비스 토털 플랫폼을 소개하며 벤처투자자들의 관심을 끌었다.

이와 함께 '2026 남부권 지역성장지원펀드'의 VC 운용사인 리인베스트먼트, 원익투자파트너스, 이앤인베스트먼트가 각각 펀드의 투자 방향과 전략을 발표했다. 지역 스타트업들은 운용사별 투자 기준과 향후 투자 분야를 파악할 수 있는 기회를 얻었다.

이번 펀드는 총 3450억원 규모로 조성된다. 이 가운데 VC펀드는 1050억원, PE펀드는 2400억원이다. 산업은행은 총 1000억원을 출자하며 VC펀드에 300억원, PE펀드에 700억원을 각각 출자한다.

VC펀드는 남부권 소재 중소·벤처기업을 주요 투자 대상으로 한다. 산업은행 출자금의 최소 1배 이상을 의무적으로 투자해야 하며, 이 중 동남권과 서남권 기업에 각각 산업은행 출자금의 0.3배 이상을 투자하도록 설계됐다.

'KDB V:Launch'는 산업은행이 2023년 5월 출범시킨 지역특화 벤처플랫폼이다. 남부권 혁신기업을 대상으로 투자자와의 네트워킹 및 투자유치 기회를 제공하며 지역 벤처생태계 활성화를 지원하고 있다.

올해로 4년째를 맞은 'KDB V:Launch'는 이번 행사를 포함해 총 34회 열렸다. 그동안 지역 스타트업 109개사가 IR에 참여했으며, 이 가운데 36개사가 총 3056억원의 투자를 유치했다. 산업은행의 직접 투자액은 493억원에 달한다.

산업은행은 앞으로도 'KDB V:Launch'와 'KDB NextONE 부산', 직접 투자·융자, 지역혁신펀드를 연계해 지역 스타트업에 대한 지원을 확대할 계획이다.

peterbreak22@newspim.com