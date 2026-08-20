인천 노후 건물 옥상 구조물 붕괴…차량 2대 파손

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 제물포구 한 노후 건물 옥상 구조물이 붕괴되면서 주차된 차량 2대가 파손됐다.
20일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 1시 10분쯤 제물포구 화수동에 있는 2층짜리 건물 옥상 구조물이 무너졌다.
이 사고로 인명 피해는 없었으나 건물 앞에 주차된 차량 2대가 파손됐다.
소방 당국과 관할 지자체는 현장 주변에 안전 조치를 한 후 구체적인 경위를 조사하고 있다.
hjk01@newspim.com
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 제물포구 한 노후 건물 옥상 구조물이 붕괴되면서 주차된 차량 2대가 파손됐다.
20일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 1시 10분쯤 제물포구 화수동에 있는 2층짜리 건물 옥상 구조물이 무너졌다.
이 사고로 인명 피해는 없었으나 건물 앞에 주차된 차량 2대가 파손됐다.
소방 당국과 관할 지자체는 현장 주변에 안전 조치를 한 후 구체적인 경위를 조사하고 있다.
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