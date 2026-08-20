SK하이닉스 임단협 잠정합의…'성과급 60%' 자사주로 준다

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스 노사가 20일 임금 6.3% 인상안에 잠정합의했다.
- PS 60%를 자사주로 주는 새 지급 방식을 담았다.
- 노조는 대의원 투표를 거쳐 최종 확정할 예정다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자사주 지급분 40% 당해 매도 가능·20%는 이연
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스 노사가 올해 임금 6.3% 인상과 성과급인 초과이익분배금(PS)의 60%를 자사주로 지급하는 내용을 담은 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했다. 지난해 PS 상한을 폐지하고 새로운 지급 체계를 도입한 지 1년 만에 지급 방식이 다시 바뀌면서 구성원들의 반응이 주목된다.
20일 업계에 따르면 SK하이닉스 노조는 이날 오후 긴급 임시대의원대회를 열고 구성원들에게 '2026년 임단협 잠정합의안'을 설명했다.
잠정합의안에는 임금 6.3% 인상과 사내 복지포인트 확대 등이 담겼다. 가장 큰 변화는 PS 지급 방식이다. PS의 40%는 당해 연도 현금으로 지급하고 나머지 60%는 자사주로 지급하는 방안이 포함됐다. 주식으로 지급되는 물량 가운데 40%는 당해 매도할 수 있고 나머지 20%는 이연 지급하는 방식이다.
앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 PS 재원으로 활용하면서 기존 지급 상한을 폐지하고 해당 체계를 10년간 유지하기로 합의했다. 당시에는 PS의 80%를 당해 연도 현금으로 지급하고 나머지 20%를 2년에 걸쳐 각각 10%씩 현금으로 나눠 지급하기로 했다. 이번 잠정합의안이 확정되면 현금 지급 비중이 줄고 주식 보상 비중이 크게 늘어나게 된다.
증권가 예상대로 SK하이닉스의 연간 영업이익이 250조원에 이를 경우 PS 재원은 영업이익의 10%인 25조원이 된다. 전체 임직원을 약 3만5000명으로 단순 계산하면 1인당 평균 PS는 세전 약 7억원 수준이다. 새로운 지급 방식을 적용하면 평균적으로 약 2억8000만원을 현금으로 받고 약 4억2000만원을 자사주로 받게 되는 셈이다. 실제 지급액은 직급과 개인별 평가 등에 따라 달라질 수 있다.
노조는 조만간 잠정합의안의 최종 확정을 위한 대의원 투표에 나설 예정이다. 다만 지난해 노사가 PS 지급 체계를 10년간 유지하기로 합의한 지 1년 만에 지급 방식이 변경된 데다, 주식으로 받는 비중이 커지면서 주가 변동에 따라 실제 보상 가치가 달라질 수 있다는 점은 향후 논란이 될 가능성이 있다.
mkyo@newspim.com