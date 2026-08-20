하나금융, 비트고코리아 VASP 신고 수리…디지털자산 수탁사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 하나금융은 20일 비트고코리아 VASP 신고 수리를 완료했다.
- 비트고코리아는 기관·법인 대상 커스터디 사업 기반을 확보했다.
- 하나금융은 수탁 서비스 확대와 시장 신뢰도 제고에 나선다.
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기관·법인 대상 커스터디 사업 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 글로벌 디지털자산 인프라 기업 비트고(BitGo)와 설립한 비트고코리아의 가상자산사업자(VASP) 신고 수리가 완료되면서 기관·법인을 겨냥한 디지털자산 수탁사업에 본격적으로 나선다.
하나금융은 비트고코리아가 지난 18일 금융정보분석원(KoFIU)의 심사를 거쳐 VASP 신고 수리를 완료했다고 20일 밝혔다.
이번 신고 수리로 비트고코리아는 국내 기관과 법인을 대상으로 가상자산을 안전하게 보관·관리하는 커스터디 사업을 추진할 수 있는 제도적 기반을 확보했다.
하나금융은 디지털자산 시장의 제도화와 기관투자자의 참여 확대에 대비해 글로벌 전문기업과 협력을 지속해왔다. 2023년 비트고와 디지털자산 수탁사업 관련 전략적 업무협약을 맺었으며, 이듬해 비트고코리아를 공동 설립하고 지분 투자에도 참여했다.
이번 VASP 신고 수리는 양사의 협력이 실제 사업 단계로 진입했다는 점에서 의미가 있다. 특히 특정금융정보법에 따른 가상자산사업자 신고제가 시행된 이후 글로벌 디지털자산 수탁 전문기업이 국내에 별도 법인을 설립하고 VASP 자격을 확보한 첫 사례라는 점도 주목된다.
시장에서는 향후 가상자산 관련 제도 정비와 기관투자자의 시장 참여가 확대되면서 디지털자산을 안전하게 보관하고 관리할 수 있는 수탁 인프라의 중요성이 커질 것으로 전망된다.
가상자산 ETF를 비롯해 토큰증권(STO), 실물연계자산(RWA), 스테이블코인 등 전통 금융과 디지털자산을 연결하는 서비스가 확대될 가능성이 있기 때문이다.
하나금융은 비트고의 글로벌 수준 보안 기술과 디지털자산 운영 경험에 그룹이 보유한 자산관리 및 리스크 관리 역량을 결합할 계획이다. 이를 바탕으로 기관과 법인을 대상으로 한 커스터디 서비스를 단계적으로 확대하고 디지털자산 시장의 신뢰도 제고에도 기여한다는 방침이다.
peterbreak22@newspim.com