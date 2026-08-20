안규백 국방장관 "북핵 80~120개 추정… 핵보유국 공식 인정은 불가"

트럼프 '57개' 발언엔 "숫자 상이한 것 같다"

"미국이 북핵 인정했나" 질문엔 "공식 인정 못 해"

"자체 핵개발·전술핵 배치 안 돼… 미 핵우산 강화"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관은 20일 정부의 북한 핵무기 보유량 자체 추정치와 관련해 "보통 80~120개로 보는데, 정확한 수치는 제한적"이라고 밝혔다. 다만 북한을 핵보유국으로 공식 인정할 수는 없다는 기존 입장을 재확인했다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한의 핵무기 보유량을 57개라고 언급한 데 대해 성일종 국민의힘 의원이 "정부는 북한이 핵무기를 몇 개 정도 개발했다고 평가하느냐"고 묻자 이같이 답했다.

성 의원이 "트럼프 대통령이 57개라고 했는데 알고 있었느냐"고 재차 묻자, 안 장관은 "숫자가 좀 상이한 것 같다"고 말했다. 성 의원은 트럼프 대통령의 발언이 미국의 사실상 북한 핵보유 인정으로 볼 수 있는지 물었다. 안 장관은 "공식적으로 인정할 수 없다"고 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 안규백 국방부 장관이 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 2026.08.20 mironj19@newspim.com

핵무기 숫자를 구체적으로 거론한 것 자체가 북한의 핵무기 보유를 인정한 것 아니냐는 질문에는 "한국 국방장관이 거기에 대해 논평하는 것은 적절하지 않은 것 같다"고 답했다. 성 의원이 "북한이 핵을 갖고 있다는 것은 이미 평가한 것 아니냐"고 거듭 묻자, 안 장관은 "인정보다는 우리가 만반의 준비를 해야 한다는 전략적 자세로 봐 달라"며 직접적인 답변을 피했다.

안 장관은 정부의 한반도 비핵화 정책에 대해 "변화가 없다"고 강조했다. 성 의원이 북한의 핵무기 보유 상황을 거론하며 자체 핵무장 가능성을 묻자 "우리는 핵을 개발할 수 없다"고 단언했다. 그러면서 "미국의 전술핵 배치도 우리가 받아들이면 안 된다"며 "미국의 핵우산을 확실히 제공받는 정책으로 일관되게 나가고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시각) 기자들과 만나 김정은 북한 국무위원장과의 서신 교환 여부를 묻는 질문에 "말할 수 없지만, 나는 그와 잘 지낸다. 나쁜 일이 아니라 좋은 일"이라고 했다. 이어 그는 "57개의 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다"고 언급했지만, 구체적인 근거는 제시하지 않았다.

한편, 안규백 장관은 이날 업무보고에서 북한의 '국경선 요새화' 추진에 대한 대응, 최근 일부 부대의 공용화기 미삽탄 경계근무와 미군 무인기 비행 승인·협조 미흡 사례에 따른 작전기강 특별점검 계획도 보고했다. 국방부는 전방 GP·GOP 공용화기의 실탄 삽탄 상태 유지 지시와 함께 합참·지상작전사령부·육군 군단 등을 대상으로 이달 28일까지 합동 특별기강점검을 실시하고 있다고 밝혔다.

국방부는 전시작전통제권 전환과 핵추진잠수함 건조 추진 계획도 제시했다. 안 장관은 올해 미래연합사 완전운용능력(FOC) 검증 등을 거쳐 전작권 전환 로드맵을 완성하겠다고 했다. 또 핵잠 사업과 관련해서는 미국과 핵연료 이전 협의 및 협정 체결, 특별법 제정, 원자력 안전규제 기반 마련을 추진하겠다고 밝혔다. 대전 자운대에 육·해·공군 사관학교를 통합한 국군사관학교를 창설하는 방안도 함께 보고했다.

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