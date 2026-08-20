산업은행, 4000억원 규모 세컨더리 펀드 운용사 선정 완료

AI 핵심 요약beta
- 산업은행이 20일 4000억원 세컨더리 펀드 운용사를 마무리했다.
- 컴퍼니케이파트너스가 소형 분야 운용사로 선정됐다.
- 산업은행은 회수시장 지원으로 자금 선순환을 기대했다.
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벤처투자 회수시장 활성화·모험자본 선순환 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행이 벤처투자 시장의 중간 회수를 지원하기 위해 추진한 4000억원 규모 세컨더리 펀드의 위탁운용사 선정을 마무리했다.
산업은행은 20일 '2026 회수시장 지원 세컨더리 펀드' 소형 분야 위탁운용사로 컴퍼니케이파트너스를 선정했다고 20일 밝혔다. 지난 6월 중형 분야 운용사 2곳을 선정한 데 이어 이번 소형 분야까지 운용사 선정 절차를 완료하면서 전체 펀드 조성에 속도를 낼 수 있게 됐다.
이번 소형 분야 운용사 선정에는 재공고에 2개사가 지원했으며, 산업은행은 공정성과 투명성을 기준으로 심사를 진행해 컴퍼니케이파트너스를 최종 선정했다.
컴퍼니케이파트너스는 산업은행으로부터 300억원을 출자받아 총 1000억원 규모의 펀드를 조성할 예정이다. 이를 통해 벤처기업에 투자된 자금이 적절한 시점에 회수되고 다시 새로운 기업에 투자될 수 있도록 벤처투자 생태계의 자금 순환을 뒷받침할 계획이다.
산업은행은 이번 소형 분야 운용사 선정으로 중형 분야와 함께 '2026 회수시장 지원 세컨더리 펀드'의 위탁운용사 선정을 모두 마쳤다. 전체 조성 목표액은 4000억원이다.
세컨더리 펀드는 벤처캐피털(VC) 등이 보유한 기존 투자지분이나 투자자산 등을 인수하는 방식으로 벤처투자 시장의 회수 기회를 확대하는 역할을 한다.
이번 펀드가 투자 이후 회수 단계에서 자금이 막히는 문제를 완화하고 신규 투자로 이어지는 모험자본의 선순환 구조를 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
peterbreak22@newspim.com