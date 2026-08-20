남원시, 대산면 '청년농촌보금자리' 28세대 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 20일 청년농촌보금자리 조성에 착수했다.
- 대산면 신계리에 100억원을 들여 28세대와 커뮤니티센터를 짓는다.
- 청년 주거안정과 농촌 유입을 위해 8월 중 공사를 시작한다.
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2024년 농식품부 공모 선정 이후 입찰 추진, 시공사 선정 후 본공사 착공
[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 남원시가 귀농·귀촌을 희망하는 청년 가구의 안정적인 농촌 정착을 지원하기 위한 청년농촌보금자리 조성에 본격 착수한다고 20일 밝혔다.
시는 '대산면 청년농촌보금자리 조성사업'의 공사 입찰공고를 진행하고 있으며 8월 중 입찰 절차를 마무리한 뒤 시공사 선정과 계약 체결 등 후속 행정절차를 신속하게 진행해 본공사에 들어갈 계획이다.
청년농촌보금자리 조성사업은 농촌 고령화와 인구 감소에 대응하고 청년층의 농촌 유입을 촉진하기 위한 사업이다. 남원시는 2024년 농림축산식품부 공모에 선정된 이후 기본 및 시행계획 수립 등 주요 행정절차를 거쳐 공사 발주 단계에 이르렀다.
특히 청년들이 귀농·귀촌 과정에서 겪는 주거 불안정 문제를 해소하고 안정적으로 지역에 정착할 수 있는 주거환경을 제공하는 데 사업의 초점을 맞췄다.
사업 대상지는 대산면 신계리 일원으로 총 100억원의 사업비가 투입된다. 이곳에는 가족형, 신혼부부형, 청년형 등 가구 특성에 맞춘 임대주택 28세대와 주민 소통을 위한 커뮤니티센터 1동이 조성될 예정이다.
남원시는 시공사 선정 이후 공사를 차질 없이 추진해 청년농촌보금자리를 청년층 유입과 농촌 활력 창출을 위한 대표적인 정주 공간으로 조성한다는 방침이다.
남원시 관계자는 "청년농촌보금자리 조성사업은 단순한 주거 공급을 넘어 청년이 머물고 일하고 싶은 농촌을 만들기 위한 종합 정착 지원사업"이라며 "청년의 시각에서 농촌의 가치를 재발견하고 대산면이 청년 귀농·귀촌의 성공 모델이 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
남원시는 사업 추진 과정에서 지역 주민과 청년들의 의견을 지속적으로 수렴하고 유관기관 및 지역단체와 협력체계를 구축해 사업의 실효성을 높여 나갈 계획이다.
gojongwin@newspim.com