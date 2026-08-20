남양주도시공사, 고객만족도 93.05점 역대 최고 달성

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시공사가 20일 고객만족도 조사서 93.05점을 받았다.
- 전국 평균보다 8.35점 높고 3년 새 6.38점 상승했다.
- 사회적 만족도 95.7점, 청소년 문화의집 96.11점이 높았다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주도시공사는 행정안전부가 주관하고 지방공기업평가원이 실시한 '2025년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사'에서 93.05점을 기록해 역대 최고 점수를 달성했다고 20일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 조사는 전국 지방공기업 389곳을 대상으로 실시됐으며 최근 1년 이내 공사가 운영하는 시설과 서비스를 이용한 고객 388명이 전화 및 현장 조사를 통해 평가에 참여했다.
조사 결과 공사의 종합만족도는 전국 지방공기업 평균인 84.7점보다 8.35점 높은 것으로 나타났으며 최근 3년간 만족도 점수는 6.38점 상승했다.
특히 공공서비스가 지역사회에 미치는 기여도와 공익성을 평가하는 '사회적 만족도'가 95.7점을 기록해 가장 높은 평가를 받았으며 사업별로는 '청소년 문화의집'이 96.11점을 기록해 전체 고객만족도를 높였다.
공사는 이러한 성과에 대해 고객 의견을 신속하게 경영에 반영해 온 다양한 소통 창구 운영의 결과라고 설명했다.
남양주도시공사는 ▲체육·역사·청소년 분야 주민협의회 간담회 ▲고객 의견 수렴 시스템 'Anytime QR' 운영 ▲센터장 호출벨·스피드백 제도 도입 등을 통해 시민 불편사항을 즉각적으로 해소해 왔다고 전했다.
아울러 홈페이지 전면 개편과 챗봇 도입과 신규 프로그램 신설 등 맞춤형 서비스 제공으로 시민 만족도를 높였다고 설명했다.
이와 함께 공사는 대내적으로는 행정 업무 효율성을 높이기 위해 57종의 수기 업무를 전산화했다고 밝혔다.
또한 'FUN경영' 선포를 계기로 ▲부서장·현장 직원 소통 간담회 ▲소통 힐링 및 건강문화 프로그램 등을 운영하며 조직 내부 체질 개선과 직원 만족도를 높여 더 높은 수준의 고객서비스 제공으로 이어지도록 했다는 게 공사 측의 설명이다.
공사 관계자는 "고객만족도 점수가 지속적으로 상승해 역대 최고점을 기록한 것은 시민 여러분의 신뢰와 전 임직원이 한마음으로 노력한 결과"라며 "앞으로도 안주하지 않고 시민이 일상에서 체감할 수 있는 혁신경영을 지속해 시민 중심의 신뢰받는 공기업으로 확고히 자리매김하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com