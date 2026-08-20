화성시, 전국 지방자치단체 일자리대상 2년 연속 '최우수상' 수상

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 19일 일자리대상 공시제 최우수상을 받았다.
- AI·반도체·모빌리티 육성으로 양질의 일자리를 창출했다.
- 6년 연속 수상했으며 2년 연속 최우수상을 이어갔다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 지난 19일 서울 한국프레스센터에서 열린 '2026년 전국 지방자치단체 일자리대상' 시상식에서 공시제 부문 최우수상을 수상했다고 20일 밝혔다.
시는 이로써 2021년과 2022년 우수상, 2023년과 2024년 특별상, 2025년 최우수상에 이어 올해까지 6년 연속 수상의 영예를 안았다.
특히 지난해에 이어 2년 연속 최우수상을 받으며 지속적인 성과를 인정받았다.
고용노동부가 지난 2012년부터 시행해 온 '전국 지방자치단체 일자리대상'은 자치단체의 일자리 정책 추진 성과를 평가하고 지역 특성에 맞는 우수 사업 모델을 발굴·확산하기 위해 매년 개최되고 있다.
이번 평가에서 화성특례시는 인공지능(AI)·반도체·모빌리티 등 미래 첨단산업 육성을 기반으로 양질의 일자리를 창출한 점에서 높은 평가를 받았다.
이와 함께 지역 균형발전을 위한 1차 산업 맞춤형 일자리 강화, 취·창업 지원과 투자 확대, 지방소멸 대응, 건강한 일터 조성 등 지역과 산업의 특성을 고려한 다양한 일자리 정책을 추진한 점도 좋은 평가를 받았다는 게 시 관계자의 설명이다.
정명근 화성특례시장은 "6년 연속 일자리대상 수상과 2년 연속 최우수상이라는 성과는 화성의 산업 경쟁력을 시민의 일자리 기회로 연결하기 위해 함께 힘써 온 결과"라며 "급변하는 산업 구조와 고용 환경에 선제적으로 대응하고 첨단산업의 성장과 지역의 다양한 일자리 수요가 조화를 이룰 수 있도록 화성특례시만의 지속 가능한 고용 기반을 더욱 탄탄히 구축하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com